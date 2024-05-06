Випадково знайшов перехожий: у Києві знешкодили бойову частину новітньої російської ракети (фото)

Ракета є покращеним варіантом радянської зброї

У Києві сапери знешкодили бойову частину новітньої російської ракети Х-69. Такою зброєю окупанти почали атакувати Україну відносно нещодавно.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зазначається, що місцевий житель помітив у Голосіївському районі столиці на території лісового масиву підозрілий предмет, схожий на частину ракети, що стирчав із землі.

Сапери Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість. Після цього вони вилучили бойову частину високоточної ракети Х-69.

У ДСНС підкреслили, що, оскільки це новітня ракета, фахівцям ДСНС знадобилося більше часу аби безпечно дістати її з ґрунту. Потім її завантажили до спецавтомобіля та перевезли на підривний майданчик.

Крім того, рятувальники закликали громадян бути максимально уважними та обережними, дивитись під ноги й звертати увагу на підозрілі предмети. У ДСНС також радять у жодному разі не чіпати такі предмети та одразу телефонувати на 101.

Як відомо, Х-69 є вдосконаленою версією ракети Х-59. У РФ на озброєння її було прийнято у 2023 році.

У порівнянні з базовим варіантом Х-69 дійсно має набагато кращі показники. Так, якщо базовий варіант Х-59 міг бити на дальність 40 км бойовою частиною вагою 150 кг, Х-69 має показники 290 км і 310 кг відповідно. Детальніше про характеристики цієї ракети може прочитати у матеріалі "Телеграфа".

Раніше "Телеграф" писав, що під час атаки по Трипільській ТЕС 11 квітня армія Росії застосувала нові крилаті ракети Х-69. Якби не ці ракети, то ворог не зумів би повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київської області.