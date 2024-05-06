Черги тільки більшають: зібрався натовп біля Дніпровського ТЦК в Києві (відео, фото)

Люди зібралися до відкриття центру

У понеділок, 6 травня, як і перед вихідними утворилися великі черги до київських ТЦК. Натовп зібрався біля Дніпровського територіального центру комплектування.

Про це повідомляє телеканал "Київ24". Зазначається, що у черзі стоїть понад 50 осіб.

Люди прийшли, щоб оновити свої дані та пройти військово-лікарську комісію. Десятки чоловіків стоять з 8 ранку, попри те, що працює ТЦК з 9 години.

Кияни "розтягнулися" на десятки метрів

Хто прийшов до центру комплектування вперше, має час оновити дані до 12:30. Військовозобов'язані, яким треба донести довідки, матимуть можливість це зробити з 12:30.

Графік роботи Дніпровського ТЦК

Нагадуємо, в Україні з 18 травня 2024 року набуває чинності новий законопроєкт про мобілізацію, згідно з яким статус "обмежено придатний" скасовується. Однак придатних чоловіків до військової служби ділитимуть на 4 категорії за станом здоров'я та ступенем функціональності.

А саме:

повністю придатні;

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі, в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в десантно-штурмових військах, морській піхоті, Силах спецоперацій, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до вищого військового навчального закладу);

придатні для виконання специфічних завдань.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві судитимуть депутатів за ухилення від служби. Четверо солдатів однієї з військових частин, з яких троє – чиновники Київради, а один – помічник, протягом року не з’являлись на військову службу.