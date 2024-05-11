У червні кияни отримають нові платіжки за воду та тепло: що зміниться

Киянам доведеться платити більше

У Києві з 1 травня підняли вартість послуг водоканалу та теплоенерго. Це включає вартість води, а також інші витрати.

Про це пише "Комерсант українська". Наголошується, що сюди входять витрати підприємства, пов’язані з укладанням договорів, здійсненням розподілу обсягів спожитих послуг, нарахуванням плати за спожиті послуги, формуванням платіжок та інше.

Таким чином з 1 травня мешканці столиці за гарячу воду платитимуть 22,08 гривні без урахування витрат на обслуговування та заміну лічильників, тобто вартість води збільшилась на 6,73 гривні. Якщо ж дивитися цифру з ПДВ та врахування вартості витрат на лічильники, то вийде 36,95 гривні, а підсумкове подорожчання становитиме 1,76 грн.

Також зросте вартість теплової енергії до 22,38 грн, тобто на 78 копійок. Якщо брати до уваги вартість обслуговування теплових лічильників, то вартість становитиме 37,25 грн що на 6,18 гривні дорожче.

"Основною причиною підвищення вартості обслуговування в КМДА називають зростання прожиткового мінімуму та подорожчання виробничих матеріалів і зазначають, що востаннє абонплата для споживачів підвищувалася кілька років тому", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, як киянам передати свідчення лічильників води. Споживачі повинні своєчасно передавати показники не лише холодного, а й гарячого водопостачання та робити це починаючи з 10 та останнього числа кожного місяця.