В июне киевляне получат новые платежки за воду и тепло: что изменится

Киевлянам придется платить больше

В Киеве с 1 мая подняли стоимость услуг водоканала и теплоэнерго. Это включает стоимость воды, а также другие расходы.

Об этом пишет "Комерсант украинский". Отмечается, что сюда входят расходы предприятия, связанные с заключением договоров, осуществлением распределения объемов потребленных услуг, начислением платы за потребленные услуги, формированием платёжек и другое.

Таким образом с 1 мая жители столицы за горячую воду будут платить 22,08 гривны без учета расходов на обслуживание и замену счетчиков, то есть стоимость воды увеличилась на 6,73 гривны. Если же смотреть цифру с НДС и учетом стоимости расходов на счетчики, то получится 36,95 гривны, а итоговое подорожание составит 1,76 грн.

Также вырастет стоимость тепловой энергии до 22,38 грн, то есть на 78 копеек. Если брать в учет стоимость обслуживания тепловых счетчиков, то стоимость составит 37,25 грн. что на 6,18 гривны дороже.

"Основной причиной повышения стоимости обслуживания в КГГА называют рост прожиточного минимума и удорожание производственных материалов и отмечают, что последний раз абонплата для потребителей повышалась несколько лет назад", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, как киевлянам передать показания счетчиков воды. Потребители должны своевременно передавать показатели не только холодного, но и горячего водоснабжения и делать это начиная с 10 и последнего числа каждого месяца.