Несмак і жлобство: під Києвом продають особняк екс-генпрокурора-втікача Пшонки (фото)

Маєтку постаралися повернути колишній "блиск" і "елітарність"

У селі Гореничі Бучанського району Київської області виставили на продаж триповерховий "замок", який раніше належав генпрокурору-втікачу Віктору Пшонці. Маєток, який був розграбований і тривалий час знаходився у жалюгідному стані, привели до ладу і повернули йому відблиск колишньої "розкоші".

Оголошення про продаж будинку Пшонки з’явилося на профільному сайті. Вартість цієї "елітної" нерухомості складає 460 тисяч доларів.

У величезному особняку знову можна побачити циганщину і кричущий несмак — приміщення "обросли" мармуром, оксамитом, килимами, важкими люстрами, незрозумілими картинами і ліпниною.

Маєток, який раніше належав Пшонці, постаралися обставити в його стилі, який у народі отримав назву "пшонка-стайл".

Маєток Пшонки має три поверхи

Зазначається, що триповерховий будинок має площу 511 квадратних метрів. На території садиби є гостьовий будиночок і будиночок для охорони, вихід до власного озера, невеличкий басейн, альтанка, зона барбекю та сад.

Над озелененням працював ландшафтний дизайнер. Принаймні, так стверджують ріелтори.

Територія навколо будинку справді дуже зелена

Є вихід до власного озера

Територія садиби повністю прихована від сторонніх очей

У дворі є басейн

Власний вихід до озера

Можна рибалити в цілковитій тиші

Будиночок для охорони також передбачено

В оголошенні наголошується, що ремонт у будинку виконаний з якісних дорогих матеріалів, а меблювання відрізняється "неймовірною красою". Меблі та предмети інтер’єру тут виробництва елітних італійських брендів – Treci Cecchini, Lucy, Corsini.

Однак дивлячись на фото особняка складається враження, що тут ніколи не ступала нога дизайнера інтер’єрів, адже в кожній кімнаті можна помітити обтягнуті оксамитом меблі, свічники та люстри на ланцюгах, ліпнину, позолоту, килими, картини та величезну кількість безглуздих статуеток.

Зона відпочинку

Меблі — на любителя

Перший поверх поєднав у собі вітальню площею 110 метрів із "неповторним" каміном, кухню, басейн, сауну, допоміжні кімнати та санвузли. В оголошенні вказано, що на підлозі іспанська плитка і є підігрів.

На жаль, розгледіти плитку під численними килимами вдається насилу.

Кухня виглядає відверто старомодно

Безглуздий камін і купа килимів

Дивні стелі та важкі люстри

Сауна

Один із санвузлів в особняку

Басейн виглядає убого

Другий поверх складається з трьох спальних кімнат, кабінету з терасою, вбиралень та санвузлів.

Мансарда включає бібліотеку, дві кімнати, вбиральні, бойлерну, веранду і допоміжні приміщення.

Дизайнерський ремонт у стилі "пшонки"

Куди ж без червоних килимів?

Все в золоті – відчуй себе королем

Картини в рамках доповнюють інтер’єр кожної з кімнат

Розкіш, на думку власників, виглядає саме так

Куди ж без картин та килимів?!

Лакшері життя без прикрас

І знову "люксові" меблі та килими

Статуетки окупували кожен куточок цього будинку

В оголошенні про продаж вказано, що сам будинок збудований з червоної цегли та оснащений усіма необхідними комунікаціями. Територія охороняється та підключена до сигналізації.

Будинок має три поверхи

Територія охороняється

Нагадаємо, що Віктор Пшонка був генеральним прокурором України за часів Віктора Януковича, який обіймав посаду глави держави з 2010 по 2014 рік. Після Революції Гідності він втік до Росії разом із сім’єю.

Наприкінці лютого 2014 року журналісти опублікували ексклюзивні фото маєтку екс-генпрокурора Пшонки. Тоді всіх вразив несмак в інтер’єрі особняка, який був буквально завалений яйцями Фаберже, сотнями статуеток, килимами, позолотою, ліпниною та картинами. Цікаво, що активістам вдалося знайти велику кількість портретів Пшонки та його дружини в різних образах — Цезаря, Наполеона, княгині Ольги та російської імператриці Катерини.

Дружина Пшонки в образі імператриці

Пшонка в образі Цезаря

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Окрім цього, у кожній кімнаті будинку знаходився вівтар. Також у його будинку знайшли велику кількість стародавніх ікон та картин, мощів святих та Євангелій.

Після огляду будинку Пшонки з’явилося таке поняття, як "пшонка-стайл", що означає повний несмак та жлобство.

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