Несмак і жлобство: під Києвом продають особняк екс-генпрокурора-втікача Пшонки (фото)
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Маєтку постаралися повернути колишній "блиск" і "елітарність"
У селі Гореничі Бучанського району Київської області виставили на продаж триповерховий "замок", який раніше належав генпрокурору-втікачу Віктору Пшонці. Маєток, який був розграбований і тривалий час знаходився у жалюгідному стані, привели до ладу і повернули йому відблиск колишньої "розкоші".
Оголошення про продаж будинку Пшонки з’явилося на профільному сайті. Вартість цієї "елітної" нерухомості складає 460 тисяч доларів.
У величезному особняку знову можна побачити циганщину і кричущий несмак — приміщення "обросли" мармуром, оксамитом, килимами, важкими люстрами, незрозумілими картинами і ліпниною.
Маєток, який раніше належав Пшонці, постаралися обставити в його стилі, який у народі отримав назву "пшонка-стайл".
Зазначається, що триповерховий будинок має площу 511 квадратних метрів. На території садиби є гостьовий будиночок і будиночок для охорони, вихід до власного озера, невеличкий басейн, альтанка, зона барбекю та сад.
Над озелененням працював ландшафтний дизайнер. Принаймні, так стверджують ріелтори.
В оголошенні наголошується, що ремонт у будинку виконаний з якісних дорогих матеріалів, а меблювання відрізняється "неймовірною красою". Меблі та предмети інтер’єру тут виробництва елітних італійських брендів – Treci Cecchini, Lucy, Corsini.
Однак дивлячись на фото особняка складається враження, що тут ніколи не ступала нога дизайнера інтер’єрів, адже в кожній кімнаті можна помітити обтягнуті оксамитом меблі, свічники та люстри на ланцюгах, ліпнину, позолоту, килими, картини та величезну кількість безглуздих статуеток.
Перший поверх поєднав у собі вітальню площею 110 метрів із "неповторним" каміном, кухню, басейн, сауну, допоміжні кімнати та санвузли. В оголошенні вказано, що на підлозі іспанська плитка і є підігрів.
На жаль, розгледіти плитку під численними килимами вдається насилу.
Другий поверх складається з трьох спальних кімнат, кабінету з терасою, вбиралень та санвузлів.
Мансарда включає бібліотеку, дві кімнати, вбиральні, бойлерну, веранду і допоміжні приміщення.
В оголошенні про продаж вказано, що сам будинок збудований з червоної цегли та оснащений усіма необхідними комунікаціями. Територія охороняється та підключена до сигналізації.
Нагадаємо, що Віктор Пшонка був генеральним прокурором України за часів Віктора Януковича, який обіймав посаду глави держави з 2010 по 2014 рік. Після Революції Гідності він втік до Росії разом із сім’єю.
Наприкінці лютого 2014 року журналісти опублікували ексклюзивні фото маєтку екс-генпрокурора Пшонки. Тоді всіх вразив несмак в інтер’єрі особняка, який був буквально завалений яйцями Фаберже, сотнями статуеток, килимами, позолотою, ліпниною та картинами. Цікаво, що активістам вдалося знайти велику кількість портретів Пшонки та його дружини в різних образах — Цезаря, Наполеона, княгині Ольги та російської імператриці Катерини.
Окрім цього, у кожній кімнаті будинку знаходився вівтар. Також у його будинку знайшли велику кількість стародавніх ікон та картин, мощів святих та Євангелій.
Після огляду будинку Пшонки з’явилося таке поняття, як "пшонка-стайл", що означає повний несмак та жлобство.
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