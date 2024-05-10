Організатор гучних "п’яних вечірок" у Києві, де знущалися над дівчатами та ґвалтували їх, вийшов із СІЗО

На думку підозрюваного, нічого протизаконного він не робив

Організатор "п’яних вечірок" у Києві Андрій Ярина, якому раніше обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, раптово вийшов із СІЗО. Суддя постановив внести заставу в розмірі 272 500 гривень, що підозрюваний охоче зробив.

Прокурор клопотав за безальтернативне продовження тримання Ярини під вартою, однак суд задовольнив це прохання частково і визначив розмір застави. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на інформацію від Київської обласної прокуратури.

Так, організатору гучних "п'яних вечірок", які група молодих хлопців влаштовувала в Києві в орендованій квартирі, суд визначив заставу в розмірі 272 500 гривень. Андрій Ярина вніс грошові кошти і його випустили із СІЗО, де він перебував із березня 2023 року.

Тепер, згідно з рішенням суду, фігурант має носити електронний браслет, перебувати в населеному пункті, де проживає, не спілкуватися зі свідками та потерпілими, а також здати на зберігання свій закордонний паспорт.

Після скандалу Ярині вручили повістку

Нагадаємо, що на початку лютого 2023 року українська телеведуча та продюсерка Ярослава Кравченко на своїй сторінці в Facebook розповіла про компанію хлопців, які називали себе "криптанами із Франіка". Вони влаштовували вечірки, де накачували дівчат алкоголем і транквілізатором "Ксанакс", а потім "показували світові повій".

Після цього в Instagram та в закритих групах у Telegram вони публікували відео та фото інтимних органів дівчат, які знаходилися в непритомному стані, а також сцени насильства та знущань над ними.

Кадри з вечірки

Після цього спалахнув неабиякий скандал і правоохоронці провели обшуки за адресами проживання та на орендованих квартирах фігурантів. В результаті оперативних заходів двом організаторам – Андрію Ярині та Ярославу Домбровському – правоохоронці повідомили про підозру у поширенні порнографічного контенту. Ще шістьом фігурантам вручили повістки до військкомату.

За виготовлення, збут і поширення порнографічного контенту блогерам мало "світити" від трьох до семи років за ґратами. Однак незабаром один з організаторів п'яних вечірок Олег Захаров, якого підозрювали в сексуальному насильстві, вийшов із СІЗО під заставу в 402 000 гривень. Ще один фігурант по цій справі, Ярослав Домбровський, якому інкримінували розповсюдження порнографічного контенту, також вийшов під заставу в 402 000 гривень ще в березні 2023 року.

Знайдені під час обшуків "атрибути" вечірок

Гроші, таблетки та багато іншого було знайдено у квартирах блогерів

Варто зазначити, що одразу після візиту правоохоронців Андрій записав відеозвернення, в якому заявив, що не шкодує про скоєне і навіть радиє своїй популярності. Він виступав оператором і вів трансляції, під час яких дівчат всіляко принижували та знущалися з них.

На його думку, нічого протизаконного він не робив, а дівчата не мають до нього жодних претензій. Також хлопець висловив упевненість у тому, що йому за це нічого не буде.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві дивом врятували самогубця, який хотів кинутися під потяг. Молодий чоловік перебував у збудженому стані і спочатку не йшов ні з ким на контакт.