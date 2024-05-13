В Киеве утвердят новых присяжных сразу в нескольких районных судах
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Важная информация для жителей столицы
В Святошинском, Подольском, Оболонском и Соломенском районах Киева планируют утвердить новых заседателей суда присяжных. Все кандидатуры были тщательно отобраны и прошли проверку.
Все они принесут присягу и будут вершить судьбы обвиняемых. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, в Святошинском райсуде появится 28-й присяжный судья Байсанов и в Днепровском райсуде 21-й присяжный Сорокопуд. В Оболонском райсуде появится сразу трое новых присяжных заседателей — Груця, Кривуца и Панченко.
В Соломенском же райсуде появится 18-й присяжный судья по фамилии Моторный.
Присяжным может быть гражданин Украины, достигший 30-летнего возраста, не старше 65 лет, постоянно проживающий на территории, на которую распространяется юрисдикция соответствующего суда, не судим и отвечает другим требованиям к присяжным (психическое здоровье, отсутствие судимости, владение украинским языком и так далее).
Стоит отметить, что суд присяжных на Украине — это институт осуществления народовластия, который закреплён Конституцией Украины и Уголовным кодексом.
Различные государства имплементировали суд присяжных по-разному, учитывая особенности своей правовой системы.
Присяжными в Украине становятся по собственному желанию — гражданин должен подать заявление и необходимые документы для включения его в список присяжных. Но в дальнейшем освобождение присяжного от обязанностей возможно лишь по уважительным причинам.
Законодатель приравнивает присяжных с судьями в отношении распространения на них одинаковых гарантий независимости и неприкосновенности.
Суд присяжных в целом не является новым в истории Украины, впрочем исторический опыт применения этого института является ничтожно малым.
"С момента своего первого появления в нашей стране и поныне, суд присяжных имел как горячих сторонников, так и ярых оппонентов среди авторитетных отечественных юристов. На современном этапе развития судопроизводства в Украине суд присяжных получил поддержку действующего президента — расширение применения суда присяжных было одним из его предвыборных обещаний", — сообщает ресурс "golaw".
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