В Киеве утвердят новых присяжных сразу в нескольких районных судах

Важная информация для жителей столицы

В Святошинском, Подольском, Оболонском и Соломенском районах Киева планируют утвердить новых заседателей суда присяжных. Все кандидатуры были тщательно отобраны и прошли проверку.

Все они принесут присягу и будут вершить судьбы обвиняемых. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, в Святошинском райсуде появится 28-й присяжный судья Байсанов и в Днепровском райсуде 21-й присяжный Сорокопуд. В Оболонском райсуде появится сразу трое новых присяжных заседателей — Груця, Кривуца и Панченко.

В Соломенском же райсуде появится 18-й присяжный судья по фамилии Моторный.

Присяжным может быть гражданин Украины, достигший 30-летнего возраста, не старше 65 лет, постоянно проживающий на территории, на которую распространяется юрисдикция соответствующего суда, не судим и отвечает другим требованиям к присяжным (психическое здоровье, отсутствие судимости, владение украинским языком и так далее).

Стоит отметить, что суд присяжных на Украине — это институт осуществления народовластия, который закреплён Конституцией Украины и Уголовным кодексом.

Различные государства имплементировали суд присяжных по-разному, учитывая особенности своей правовой системы.

Присяжными в Украине становятся по собственному желанию — гражданин должен подать заявление и необходимые документы для включения его в список присяжных. Но в дальнейшем освобождение присяжного от обязанностей возможно лишь по уважительным причинам.

Законодатель приравнивает присяжных с судьями в отношении распространения на них одинаковых гарантий независимости и неприкосновенности.

Суд присяжных в целом не является новым в истории Украины, впрочем исторический опыт применения этого института является ничтожно малым.

"С момента своего первого появления в нашей стране и поныне, суд присяжных имел как горячих сторонников, так и ярых оппонентов среди авторитетных отечественных юристов. На современном этапе развития судопроизводства в Украине суд присяжных получил поддержку действующего президента — расширение применения суда присяжных было одним из его предвыборных обещаний", — сообщает ресурс "golaw".

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