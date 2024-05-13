У Київській області на ворожій міні підірвалася червонокнижна тварина (фотофакт)

На жаль, тварина загинула

Червонокнижний кінь породи Пржевальського загинув від російської міни у Чорнобильській зоні відчуження. Це єдиний представник низки конеподібних у дикій фауні України, табуни яких були акліматизовані.

Прикордонники акустично зафіксували мінний вибух у зоні відчуження ЧАЕС. Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Як з’ясувалося, на міні підірвався дикий кінь породи Пржевальського. Цей вид тварини вважається зниклим у дикій природі. Це єдиний представник низки конеподібних у дикій фауні України, табуни яких були акліматизовані.

Для довідки: Кінь Пржевальського або тахи — вид або підвид дикого коня, що мешкає в Азії. До 1969 коней Пржевальського в дикій природі не залишилося, вони збереглися лише в неволі. Потім здійснювалися програми з їхньої реінтродукції (повернення в дику природу).

Останній раз у дикій природі цих тварин бачили 1969 року в Монголії. Згідно з твердженнями очевидців, чисельність коней почала різко скорочуватися взимку 1944—1945 років, яка відрізнялася дуже суворими морозами (нижче −40 °C) і буранами, які щодня лютували. Такі зими бувають у Монголії досить рідко, приблизно раз на сто років.

Тієї зими багато худоби загинуло від безгодівлі, що змусило місцевих жителів полювати на диких тварин, у тому числі і на коней Пржевальського.

Ситуацію посилило те, що на територію, де жили коні, було запроваджено китайські та монгольські війська; у прикордонних районах з’явилися озброєні загони самооборони. Все це призвело до того, що на цій території виявилося зосереджено безліч вогнепальної зброї, власники якої також не гидували полюванням. Як результат — кінь Пржевальського зник з природних місць проживання.

Кінь Пржевальського

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