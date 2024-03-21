Посічене розп'яття, побиті ікони: уламки ракети пошкодили храм у Києві (фото)

Постраждала каплиця поруч з церквою

Свято-Миколаївський храм ПЦУ на Татарці постраждав від ворожої ракетної атаки на Київ 21 березня. У церкву влучили уламки російської балістичної ракети.

Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов. Храм розташований на вулиці Нагірній, 1.

Внаслідок атаки РФ Свято-Миколаївський храм зазнав значних руйнувань. Вибуховою хвилею вибиті вікна та двері.

Побите скло

Розп'яття пошкоджене осколками.

Наслідки атаки

Ікони побиті.

Каплиця, розташована поруч з храмом, також постраждала.

Внаслідок падіння уламкі

Біля храму утворилася вирва.

"Розпʼяття посічене, ікони побиті склом, вікна і двері вибиті. Капличка поряд понищена. Біля храму — вирва. Святилеще Господа Бога ми відбудуємо, але головне, що всі живі!" — написав Ковальов.

Нагадуємо, у четвер, 21 березня, Росія здійснила масовану ракетну атаку на Київ. Було випущено по столиці три десятки ракет. Внаслідок обстрілів були пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

У Шевченківському уламки впали поруч із дитячим садком. Вибуховою хвилею вибиті вікна у багатоповерхівці, спалахнула квартира.

У Святошинському районі — падіння уламків на 4-й поверх 9-поверхівки, вибуховою хвилею вибито вікна. Загалом постраждало 13 людей.

Раніше "Телеграф" показав наслідки російської атаки на столицю. На кадрах — пошкоджені будинки, стурбовані люди та постраждалі машини.