Велич і таємниці Мормонського храму у Києві: чи правда там є підземний бункер

У них нема святих, вони не вживають каву, чай чи алкоголь

У Києві на Кільцевій дорозі, при в'їзді на Жулянський міст, неможливо не помітити незвичайну квадратну будівлю. Її три п'ятиметрові поверхи та високий шпиль створюють вражаючий силует, який у деяких людей викликає навіть містичні відчуття.

Храм Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів більш відомий під неофіційною назвою Мормонський храм. Він перший цієї релігійної організації в Східній Європі, і за своїми розмірами він посідає третє місце у світі. Передає "Українська правда".

Висота храму сягає 42 метрів, що робить його найвищою релігійною спорудою в Україні, обійшовши навіть куполи Михайлівського Золотоверхого собору на 3 метри.

Зведення храму тривало три роки. Перед офіційним відкриттям, з 7 по 21 серпня 2010 року, в ньому проводились екскурсії для всіх охочих. Після початку функціонування доступ до нього мають лише члени церкви.

Храм Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів

Фасад оздоблений португальським гранітом у жовтувато-коричневих тонах з кристалами кварцу, які відбивають світло. Мормонський храм прикрашений зображеннями Ісуса в позолочених рамах. На вітражі храму зображені колоски.

На вході сканують спеціальні перепустки

Внутрішнє оздоблення храму більше схоже на розкішний особняк, ніж на церкву. Тут нема хрестів, ікон чи інших релігійних атрибутів, які б нагадували про духовне призначення цього місця. Підлога викладена мармуром і вкрита килимами. Перед входом до храму парафіяни надягають спеціальний білий одяг та бахіли.

Розкіш храму

На території п'ятигектарного комплексу розташовані гостьовий будинок з пральнею та їдальнею, а також будинок для зборів та богослужінь. Комплекс оснащений власною комунальною технікою: котельнею, електрогенераторами, системою водоочищення, резервуарами з питною водою та для поливу.

Територія церкви

Згідно з правилами, у храмі проводяться лише обряди. Збори, проповіді та служби відбуваються у спеціальних будинках для богослужінь.

Обрядові кімнати схожі на конференц-зали

Обмежений доступ до храму дає привід для чуток. Деякі вважають, що під ним є підземний секретний бункер. Звісно, офіційно ця інформація не підтверджена, тому ми можемо тільки здогадуватися.

Хто такі мормони

У них нема святих. Їхня віра зосереджена на Ісусі Христі, якому вони моляться. Вони вірять у Бога як в окрему особистість. Мормони не вживають каву, чай чи алкоголь, а також іноді стикаються з несправедливими звинуваченнями в багатоженстві. Їх храм очолює президент, і доступ до нього мають лише члени церкви.

Замість ікон у храмі висять картини

Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів не належить до бідних, хоча й об'єднує людей з різним рівнем достатку та соціальним статусом. Мормони вкладають кошти в сільське господарство, банківську сферу, освіту та будівництво.

Фінансування церкви значною мірою залежить від десятини. Кожен парафіянин зобов'язаний пожертвувати 10% від свого доходу.

Мормони допускають в обрядові кімнати тільки членів своєї церкви

Ще одне джерело доходу – "пісна неділя". У першу неділю кожного місяця мормони практикують сухий піст, відмовляючись від їжі та води. Заощаджені таким чином кошти йдуть до фонду, який використовується для гуманітарних програм по всьому світу.

В Україні налічується 11 000 мормонів, 4 000 з яких живуть у столиці.

Раніше "Телеграф" показав, який вигляд мала столиця сто років тому. На аукціон виставили серію рідкісних столітніх фото з видами старого Києва.