Велич і таємниці Мормонського храму у Києві: чи правда там є підземний бункер
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У них нема святих, вони не вживають каву, чай чи алкоголь
У Києві на Кільцевій дорозі, при в'їзді на Жулянський міст, неможливо не помітити незвичайну квадратну будівлю. Її три п'ятиметрові поверхи та високий шпиль створюють вражаючий силует, який у деяких людей викликає навіть містичні відчуття.
Храм Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів більш відомий під неофіційною назвою Мормонський храм. Він перший цієї релігійної організації в Східній Європі, і за своїми розмірами він посідає третє місце у світі. Передає "Українська правда".
Висота храму сягає 42 метрів, що робить його найвищою релігійною спорудою в Україні, обійшовши навіть куполи Михайлівського Золотоверхого собору на 3 метри.
Зведення храму тривало три роки. Перед офіційним відкриттям, з 7 по 21 серпня 2010 року, в ньому проводились екскурсії для всіх охочих. Після початку функціонування доступ до нього мають лише члени церкви.
Фасад оздоблений португальським гранітом у жовтувато-коричневих тонах з кристалами кварцу, які відбивають світло. Мормонський храм прикрашений зображеннями Ісуса в позолочених рамах. На вітражі храму зображені колоски.
Внутрішнє оздоблення храму більше схоже на розкішний особняк, ніж на церкву. Тут нема хрестів, ікон чи інших релігійних атрибутів, які б нагадували про духовне призначення цього місця. Підлога викладена мармуром і вкрита килимами. Перед входом до храму парафіяни надягають спеціальний білий одяг та бахіли.
На території п'ятигектарного комплексу розташовані гостьовий будинок з пральнею та їдальнею, а також будинок для зборів та богослужінь. Комплекс оснащений власною комунальною технікою: котельнею, електрогенераторами, системою водоочищення, резервуарами з питною водою та для поливу.
Згідно з правилами, у храмі проводяться лише обряди. Збори, проповіді та служби відбуваються у спеціальних будинках для богослужінь.
Обмежений доступ до храму дає привід для чуток. Деякі вважають, що під ним є підземний секретний бункер. Звісно, офіційно ця інформація не підтверджена, тому ми можемо тільки здогадуватися.
Хто такі мормони
У них нема святих. Їхня віра зосереджена на Ісусі Христі, якому вони моляться. Вони вірять у Бога як в окрему особистість. Мормони не вживають каву, чай чи алкоголь, а також іноді стикаються з несправедливими звинуваченнями в багатоженстві. Їх храм очолює президент, і доступ до нього мають лише члени церкви.
Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів не належить до бідних, хоча й об'єднує людей з різним рівнем достатку та соціальним статусом. Мормони вкладають кошти в сільське господарство, банківську сферу, освіту та будівництво.
Фінансування церкви значною мірою залежить від десятини. Кожен парафіянин зобов'язаний пожертвувати 10% від свого доходу.
Ще одне джерело доходу – "пісна неділя". У першу неділю кожного місяця мормони практикують сухий піст, відмовляючись від їжі та води. Заощаджені таким чином кошти йдуть до фонду, який використовується для гуманітарних програм по всьому світу.
В Україні налічується 11 000 мормонів, 4 000 з яких живуть у столиці.
Раніше "Телеграф" показав, який вигляд мала столиця сто років тому. На аукціон виставили серію рідкісних столітніх фото з видами старого Києва.