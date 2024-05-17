Водный коллапс на "Лыбедской" в Киеве: в чем на самом деле причина аварии и к чему тут метро (фото)

"Телеграф" узнавал, насколько серьезна проблема и каким образом на аварию сетей могло повлиять строительство еще одного торгового центра

В Киеве продолжают ликвидировать аварию на теплосети на Лыбедской площади у одноименной станции метро. На этой неделе из-за порыва трубы вблизи ТРЦ Оcean Plaza даже подтапливало подземные переходы метрополитена, а перекрытие движения спровоцировало транспортный коллапс.

"Телеграф" узнавал, что действительно произошло с той трубой, ведь аварии в той локации случаются чуть ли не каждый год. А также, не связаны ли трубные коллапсы на Лыбедской с новым строительством по соседству, а также насколько серьезна эта новая коммунальная проблема.

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Как сообщила пресс-служба КГГА, на ул. Антоновича 14 мая произошло повреждение тепловой магистрали диаметром один метр, что произошло в результате проведения гидравлических испытаний.

"Эти работы – необходимы, ведь позволяют коммунальным службам выявить потенциально аварийные участки трубопровода и заменить их. В результате мы не имеем такого количества аварий зимой, потому что минимизировали их возникновение путем гидравлических испытаний летом. Для выполнения ремонтных работ задействовали более десяти единиц различной техники. Локализация места повреждения произведена очень оперативно, учитывая диаметр сети. Службы работают в усиленном режиме, чтобы восстановить транспортное движение и плановую работу", – прокомментировал ситуацию заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В мэрии также напомнили, что столичные теплоэнергетики приступили к процессу гидравлических испытаний, чтобы выявить "тонкие" места на трубопроводах и своевременно провести ремонт для усиленной работы зимой. Это позволяет снижать уровень аварийности. По сравнению с отопительным периодом 2023/2024 количество аварийных ситуаций, связанных с повреждением тепловых сетей, уменьшилось на 15%.

Сегодня работы на аварийном участке продолжаются

15 мая произошел повторный потоп возле "Лыбедской". В КГГА объясняли, что поврежденный участок трубы демонтировали, а вместо него проложили новый стальной. В общей сложности "Киевтеплоэнерго" планировало заменить около 20 м трубопровода диаметром 1000 мм (1 м). Чтобы обеспечить движение общественного транспорта, ремонтные работы выполняют поочередно на разных полосах проезжей части.

К утру 16 мая коммунальщики планировали завершить первый этап работ и открыть проезд по двум полосам движения. Закончить устранение повреждения планируют в пятницу, 17 мая.

Место аварии возле станции метро "Лыбедская"

Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия порыва трубы

Что говорят в Киевсовете

В более широком контексте и возможных новых угроз для линии метро, проходящей рядом с местом порыва трубы, Виктория Пташник (депутат Киевсовета из фракции "ЕС", которая входит во временную контрольную комиссию по метрополитену) рассказала "Телеграфу", что сегодня ТКК по метро, созданная в горсовете, рассматривает несколько причин разрушения тоннеля метро между станциями "Деммевская" и "Лыбедская". Среди них, в частности, возможное влияние строительства второй очереди "Оушен Плазы" и строительство многоэтажек в районе Демиевского рынка.

Существует мнение, что строительство ТРЦ Ocean Mall (вторая очередь Ocean Plaza) могло повлечь за собой подземные процессы

Стройработы возле ТЦ Ocean Mall с другой стороны Лыбидской площади в марте-2024

— Наша комиссия неоднократно обращалась и в "Киевский метрополитен", и к компаниям-заказчикам строительств (ООО "Центр коммерческих площадей" и ООО "МАНХЕТТЕН ИНВЕСТ") с просьбой предоставить информацию о проведении оценки влияния указанных строек на проблемный участок тоннеля метро. Мы хотели выяснить, проводилась ли вообще такая оценка и безопасны ли соответствующие строительства, учитывая сложность участка вокруг тоннеля метро и его малую глубину. Однако никакого ответа так и не получили – компании-заказчики строительства вообще проигнорировали наше обращение.

Тогда мы как члены ТКК по метро направили обращение в Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) с просьбой провести внеплановую проверку указанных строек на соответствие строительным нормам. Потому что это чрезвычайно важно установить, что указанные новые постройки не повлияли и в будущем никак не повлияют на оползни, изменение подводных вод и не будут представлять никакой угрозы тоннелю метро между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" после его возобновления и запуска в эксплуатацию, — говорит депутат, которая на днях опубликовала гневный пост из-за аварии перед ТРЦ Ocean Plaza.

Она также добавила, что ДИАГ отказывается проводить соответствующую внеплановую проверку: "Причем они дают абсурдные объяснения своим отказам. Сначала они отметили, что никакой особой катастрофы не произошло в результате аварии в тоннеле метро и угрозы для физических или юридических лиц, а также государства не существует. Далее придумали объяснение, что на внеплановые проверки они выходят по обращениям, в частности, от физлиц, а мы, мол, подписали обращение на них как члены ТКК, а не как физические лица (простыми словами, по их мнению, депутаты Киевсовета – это не физические лица, что вообще удивительно было слышно от начальника Юридического департамента ДИАГа). И всячески пытались откреститься от любых проверок указанных строек на последнем заседании ТКК".

— Сейчас мы, депутаты Киевсовета – члены ТКК по метро, направили очередное обращение в ДИАГ, подписавшись как граждане Украины, хотя и понимаем, что вряд ли нам удастся своим обращением заставить их выполнять свои обязанности, как бы мы там ни подписались (а подавать в суд и обязывать их судебным решением, это очень долгая процедура), — продолжила Виктория Пташник. — Но у нас есть План Б. Когда центральный орган исполнительной власти ведет себя подобным образом, это недопустимо, особенно если это касается таких важных объектов, как метро и безопасности киевлян. Более того, это выглядит, как мне кажется, подозрительно. Создается впечатление, что некоторые не хотят выявить нарушения, на которые были закрыты глаза при предоставлении соответствующих согласований.

"Поэтому мы подали проект решения о соответствующем обращении касательно необходимости осуществления проверки строительства вокруг проблемного участка метро в Кабинет министров и Министерство инфраструктуры. Будем выносить данный вопрос на сессию Киевсовета, и уже всем Киевгорсоветом обращаться к КМУ. Если центральный орган исполнительной власти, каким является ГИАГ, подконтрольный КМУ, отказывается осуществлять свои полномочия, то пусть Кабмин определяется, что делать с таким государственным органом. Возможно, его надо тоже реформировать…", — подчеркивает она.

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Оценки экспертов

Как напомнил "Телеграфу" известный киевовед, диггер и блогер Кирилл Степанец, на Лыбедской площади и раньше были подобные прорывы коммуникаций.

— Фонтанировало там уже и раньше. Даже и Ocean Plaza затапливало. Не знаю, вряд ли в месте порыва трубы может быть что-то другое, кроме как проблемы с коммуникациями. Для более значительных проблем никаких предпосылок нет. Просто немного странно: когда прорвало трубу в первый раз, кажется, тогда сделали, как всегда. Что касается состояния труб и подземных коммуникаций, то в городе они действительно везде — не очень. Но удивительно, почему коммунальщики не поменяли трубы возле "Лыбедской", когда рядом строился ТРЦ. Думаю, подобные аварийные происшествия будут случаться и не раз в разных районах столицы. Просто советские коммуникации в большинстве своем уже изношены (трубы на Лыбедской площади проложили еще в далеком 1987 году. — Авт.), — рассказывает эксперт.

На вопрос, почему коммунальщики не проводят испытания сетей ночью или в другое время, чтобы минимизировать последствия возможных аварий для горожан, Кирилл Степанец отметил следующее: "Насколько я понимаю, чтобы тестировать трубы ночью, нужно платить за это персоналу. У нас многое можно было бы делать ночью. Но, как я понимаю, наверняка Трудовой кодекс это запрещает".

Также по его словам, сложность коммуникаций возле "Лыбедской" еще заключается в том, что трубы заложены в железобетонный короб, "то есть это — непроходимые коллекторы и проверять их эмпирическим путем невозможно, туда человек физически залезть не может".

— Это нужно сканировать специальными приборами, которые должны отслеживать состояние подобных конструкций. Иными словами, эти коммуникации не приспособлены, чтобы там внутри был человек. Наверное, если бы во всем городе сделали проходные коллекторы, где можно было бы проверять, как все там выглядит, но это просто нереальные деньги и сделать такой проект очень сложно. У нас действительно большинство коммуникаций располагаются в непроходимых коллекторах под дорогами. Только насколько знаю, на Русановке экспериментально делали коллекторы под газонами (трубы прокладывали под бульварами, а не под дорогами), чтобы в случае аварий не перекрывали дорожное движение, как вышло на Лыбедской, — отмечает киевовед.

Он также добавил, что к аварии возле "Лыбедской" стоит относиться менее эмоционально: "Это дело житейское. Сегодня оно здесь прорвало, а завтра где-то в другом месте прорвет. У нас, например, на Академгородке прорывает стабильно раз в полгода. Трубы разрывает то там, то здесь. Просто никому это не интересно, потому что у нас окраина. А в центре, конечно, эту проблему видно больше".

Еще один столичный диггер — Сергей Могилин, — комментируя "Телеграфу" аварию неподалеку от строительства второй очереди "Океана" как возможный фактор скрытых проблем и угроз в той локации, сказал следующее: "Там сложные геологические условия, поэтому всегда есть вероятность повреждения коммуникаций из-за определенных процессов. Конечно, Ocean Mall не добавляет безопасности, так же, как и строительство рядом с ним".

Отметим, что ранее после очередного коллапса на Лыбедской площади оппоненты городских властей из числа "слуг народа" и некоторых киевлян ожидаемо вновь критиковали в соцсетях руководство города и коммунальщиков.

Как сообщалось, еще раньше руководительница партии "Слуга народа" Елена Шуляк в контексте состояния киевского метрополитена и других подземных коммуникаций столицы прогнозировала, что Киеву может угрожать инженерный коллапс.

Также "Телеграф" писал, что в апреле этого года из-за порыва водопроводной трубы возле метро "Арсенальная" образовался настоящий потоп.