Любовь народов: известную Арку в Киеве предлагают превратить в символ ЛГБТ

Если оставить монумент как есть, его могут демонтировать

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что Арку Свободы украинского народа, которая была ранее Аркой дружбы народов, не обязательно демонтировать. По его словам, ее можно содержательно переопределить, например, как символ ЛГБТ либо "символ радуги над водой".

Об этом он заявил в комментарии "Интерфакс-Украина". Дробович отмечает, что если оставить Арку как есть, то произойдет принудительный демонтаж.

"Я вижу три сценария развития событий вокруг этого объекта. Первый сценарий – полный демонтаж. Второй вариант – оставить все как есть, и тогда будет демонтаж принудительный, потому что рано или поздно это сделают сами граждане, как сделали с Лениным. Третий вариант – оставить арку и сделать, как в 2017 году, из нее радугу как символ ЛГБТ или просто символ радуги над водой", — считает глава УИНП.

Дробович убежден, что вариант с радугой наиболее удачный, ведь он не только переозначает сам объект, но и создает вокруг него новый контекст и дискуссию. Он добавил, что радуга сразу стала понятным символом, ведь "Правый сектор" выступил против нее, что свидетельствует, что арка уже не воспринимается как советский символ.

Бывшая Арка дружбы народов

"Трещина, которая сейчас есть в исполнении Владимира Кузнецова и группы, является хорошим и сильным высказыванием, но она не стала веральной. Она не изменила публичное пространство так, чтобы это считывалось, никто в частном разговоре не называет ее "Аркой трещины народов". А радуга работает! Это сразу стало понятно, когда выступил "Правый сектор", а это значит, что это уже не считывают как советский символ", — говорит Дробович.

Монумент должен приобретать новый смысл

По мнению главы УИНП, это не единственный вариант, "возможно, там можно сделать какую-нибудь водяную горку, которая переопределит функционально, или, что-то другое".

Арка может быть демонтирована

Напомним, Арка дружбы народов, которая была переименована в Арку Свободы украинского народа, потеряла статус памятника. Теперь она подлежит демонтажу.

В Министерстве культуры Украины объяснили, что монумент является символом мифа о "братстве" двух народов, который не соответствует действительности. Этот миф используется российскими властями как повод для оправдания захватнической войны против Украины.

Также он является частью пропаганды Кремля, направленной на то, чтобы убедить украинцев в их "исторической без государственности" и "искусственности" Украины как государства.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве был демонтирован памятник в честь Переяславской рады под Аркой Свободы украинского народа. Композицию не будут уничтожать полностью, а отправят на хранение в музей.