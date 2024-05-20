Графіки відключень у Києві: о котрій годині вимкнуть світло
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Без обмежень електропостачання не обійтися
У понеділок, 20 травня, у Києві та області застосовуватимуться графіки стабілізаційних відключень. Обмеження електропостачання діятиме з 18:00 до 24:00.
Про це повідомляють в "Укренерго". У компанії зазначають, що через потепління дещо знизився рівень споживання електроенергії.
Це дасть можливість не відключати світло вночі та вранці, як це було минулого тижня.
"Через складну ситуацію в енергосистемі – завтра з 18: 00 і до 24: 00 все ж будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Як для промисловості, так і для побутових споживачів", — йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" підкреслюють, що повністю уникнути відключень поки не вдасться. Також у компанії дали невтішний прогноз: "Вимушені обмеження триватимуть ще упродовж місяців – і влітку, і восени та взимку. Аж доки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації".
Нагадуємо, що швидко та просто переглянути графіки відключення електрики можна в застосунку "Київ Цифровий". Для цього потрібно виконати декілька простих кроків:
- В застосунку "Київ Цифровий" оберіть розділ "Більше сервісів".
- Потім знайдіть пункт "ДТЕК Світло".
- Додайте адресу, якщо вона не збереглася автоматично.
- Після чого покаже графіки стабілізаційних відключень.
Також ви зможете отримувати сповіщення про відключення одразу на телефон.
Раніше "Телеграф" писав, у Києві хочуть збудувати кілька міні-ТЕЦ за 51 мільярд гривень. Це рішення може зменшити наслідки від ворожих обстрілів енерго-інфраструктури та не дозволити мешканцям столиці залишитися взимку без тепла.