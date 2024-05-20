Графіки відключень у Києві: о котрій годині вимкнуть світло

Без обмежень електропостачання не обійтися

У понеділок, 20 травня, у Києві та області застосовуватимуться графіки стабілізаційних відключень. Обмеження електропостачання діятиме з 18:00 до 24:00.

Про це повідомляють в "Укренерго". У компанії зазначають, що через потепління дещо знизився рівень споживання електроенергії.

Це дасть можливість не відключати світло вночі та вранці, як це було минулого тижня.

"Через складну ситуацію в енергосистемі – завтра з 18: 00 і до 24: 00 все ж будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Як для промисловості, так і для побутових споживачів", — йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" підкреслюють, що повністю уникнути відключень поки не вдасться. Також у компанії дали невтішний прогноз: "Вимушені обмеження триватимуть ще упродовж місяців – і влітку, і восени та взимку. Аж доки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації".

Нагадуємо, що швидко та просто переглянути графіки відключення електрики можна в застосунку "Київ Цифровий". Для цього потрібно виконати декілька простих кроків:

В застосунку "Київ Цифровий" оберіть розділ "Більше сервісів".

Потім знайдіть пункт "ДТЕК Світло".

Додайте адресу, якщо вона не збереглася автоматично.

Після чого покаже графіки стабілізаційних відключень.

Також ви зможете отримувати сповіщення про відключення одразу на телефон.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві хочуть збудувати кілька міні-ТЕЦ за 51 мільярд гривень. Це рішення може зменшити наслідки від ворожих обстрілів енерго-інфраструктури та не дозволити мешканцям столиці залишитися взимку без тепла.