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Графіки відключень у Києві: о котрій годині вимкнуть світло

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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У столиці будуть застосовувані погодинні відключення Новина оновлена 20 травня 2024, 09:54
У столиці будуть застосовувані погодинні відключення. Фото Колаж "Телеграфу"

Без обмежень електропостачання не обійтися

У понеділок, 20 травня, у Києві та області застосовуватимуться графіки стабілізаційних відключень. Обмеження електропостачання діятиме з 18:00 до 24:00.

Про це повідомляють в "Укренерго". У компанії зазначають, що через потепління дещо знизився рівень споживання електроенергії.

Це дасть можливість не відключати світло вночі та вранці, як це було минулого тижня.

"Через складну ситуацію в енергосистемі – завтра з 18: 00 і до 24: 00 все ж будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Як для промисловості, так і для побутових споживачів", — йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" підкреслюють, що повністю уникнути відключень поки не вдасться. Також у компанії дали невтішний прогноз: "Вимушені обмеження триватимуть ще упродовж місяців – і влітку, і восени та взимку. Аж доки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації".

Нагадуємо, що швидко та просто переглянути графіки відключення електрики можна в застосунку "Київ Цифровий". Для цього потрібно виконати декілька простих кроків:

  • В застосунку "Київ Цифровий" оберіть розділ "Більше сервісів".
  • Потім знайдіть пункт "ДТЕК Світло".
  • Додайте адресу, якщо вона не збереглася автоматично.
  • Після чого покаже графіки стабілізаційних відключень.

Також ви зможете отримувати сповіщення про відключення одразу на телефон.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві хочуть збудувати кілька міні-ТЕЦ за 51 мільярд гривень. Це рішення може зменшити наслідки від ворожих обстрілів енерго-інфраструктури та не дозволити мешканцям столиці залишитися взимку без тепла.

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