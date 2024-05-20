Центр поплив: у Києві знову затопило вулицю (відео)

Вода продовжує сочитися

У понеділок, 20 травня, у Києві залило вулицю Шота Руставелі. Після масштабного потопу біля метро "Либідська", у мережі вважають, що це прокляття.

Про це повідомляють читачі місцевого телеграм-каналу "Труха Київ". Потоп стався біля стадіону Олімпійського.

У мережу потрапило відео. На записі видно довгий струмок, через який намагаються переїхати автівки.

Велика калюжа утворилася прямо на пішохідному переході. Людям приходиться йти по воді.

Користувачі мережі посміялися над інцидентом: "Кайтесь грішники. Ось воно, початок потопу".

"Миття дорог за рахунок прориву, зате тепер там не сухо", — шуткує читач каналу.

Інші кияни обурюються. Скаржаться на мера та на проблеми з водопостачанням.

"Це точно не прокляття, а проблема з водопостачанням. Шкода!", "От що буває, коли даєш дозвіл на забудову знову та знову, комунальні мережі не гумові", — пишуть користувачі мережі.

Хтось заспокоює киян та закликає не панікувати: "Це називається "випробовування мереж тиском". Щоб ремонтувати спокійно влітку, а не взимку аварійно".

У КП "Київтеплоенерго" зазначили, що вода потрапила на проїжджу частину через відкачування теплокамери. Підприємство підкреслило, що наразі роботи завершені. А транспорт рухається у звичайному режимі.

"Сьогодні, 20 травня, близько 10:30 на вул. Шота Руставелі під час відкачування води з теплокамери вода частково потрапила на дорогу", — йдеться у повідомленні.

Роботи з відкачування води завершені

Нагадуємо, нещодавно біля станції метро "Либідська" у Києві двічі прорвало труби. Вулицю просто заливало, вода била фонтаном. Щоб обійти величезну калюжу, кияни підіймалися на парапети будівель або чимчикували прямо по воді.

Раніше "Телеграф" писав, що у зв'язку з проривом на вулиці Антоновича у Києві розпочато досудове розслідування за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів під час капітальних ремонтів. КП "Київтеплоенерго" проводили ремонтні роботи біля ТРЦ "Ocean Plaza" не один рік постіль.