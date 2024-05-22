В Киеве хотят реконструировать школу на сотни миллионов гривен: что известно

Подрядчик должен быть выбран уже в июне

В Деснянском районе Киева хотят провести реконструкция с достройкой общеобразовательной школы №23. Заказчиком работ выступает Управление строительства, архитектуры и землепользования Деснянской РГГА.

Срок завершения ремонтных работ — не позднее 31 мая 2025 года. Об этом стало известно из опубликованного на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro тендера.

Так, Управление строительства, архитектуры и землепользования Деснянской РГГА собралось во время войны провести реконструкция с достройкой общеобразовательной школы №23, расположенной по улице Путивльской, 35. На работы собираются выделить из бюджета 271 674 380 гривен.

За эти деньги планируют провести капитальную реконструкцию учебного заведения и величить количество учебных классов с 11 до 32, что позволит увеличить число учащихся с 375 до 960 человек.

Также здесь проведут всевозможные строительные и монтажные, заменят мебель, сантехнику и инвентарь.

Аукцион пройдет 6 июня текущего года и по его результатам будет опредлен подрядчик с которым заключат договор на проведение реконструкции школы с достройкой.

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Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в элитном микрорайоне Киева во время войны планируют заменить уличное освещение за миллионы гривен. Срок завершения ремонтных работ — не позднее 1 октября текущего года.