"Арка Свободи" у Києві — знести або перетворити на веселку: кияни висловили свою думку з цього приводу (відео)

Думки учасників опитування розділилися

Журналісти поцікавилися у мешканців Києва їхньою думкою щодо подальшої долі "Арки Свободи українського народу", яку голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович запропонував зробити символом ЛГБТ і "розфарбувати" в кольори веселки. Раніше Арка втратила статус пам’ятки історії і тепер підлягає демонтажу.

Думки киян щодо цього питання розділилися і не всі готові підтримати ініціативу з створенням "символу веселки над водою". Журналісти "Київ 24" розпитали мешканців столиці про те, яку подальшу долю для цієї пам’ятки вони готові розглянути.

Так, голова УІНП Антон Дробович у коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив про те, що якщо залишити Арку в тому стані, в якому вона є зараз, то станеться її примусовий демонтаж. Також він запропонував варіант перетворення Арки на "символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою".

"Я бачу три сценарії розвитку подій навколо цього об’єкта. Перший сценарій — повний демонтаж. Другий варіант — залишити все як є, і тоді буде демонтаж примусовий, тому що рано чи пізно це зроблять самі громадяни, як зробили з Леніним. Третій варіант — залишити арку і зробити, як у 2017 році, з неї веселку як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою", — вважає глава УІНП.

Частина мешканців Києва готова підтримати ініціативу створення з Арки символу ЛГБТ або просто символу веселки над водою, оскільки вважають таке рішення вдалим. Частина ж киян виступила за повний демонтаж Арки, оскільки, на їхню думку, вона не є "пам’яткою архітектури".

Які ще варіанти готові розглянути кияни щодо подальшої долі "Арки Свободи українського народу" — дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, Арка дружби народів, яка була перейменована на Арку Свободи українського народу, втратила статус пам’ятника і тепер вона підлягає демонтажу.

У Міністерстві культури України пояснили, що монумент є символом міфу про "братство" двох народів, що не відповідає дійсності. Цей міф використовується російською владою як привід для виправдання загарбницької війни проти України.

Також він є частиною пропаганди Кремля, спрямованої на те, щоб переконати українців у їхній "історичній без державності" та "штучності" України як держави.

Арка є одним із популярних туристичних місць

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві було демонтовано пам’ятник на честь Переяславської ради під Аркою Свободи українського народу. Композицію не знищуватимуть повністю, а відправлять на зберігання до музею.