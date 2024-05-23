Перекрили аж до Окружної: у Києві розпочали капремонт важливої автомагістралі (фото)

"Київавтодор" попереджав про зміни руху

У Києві на вулиці Богатирська розпочався капітальний ремонт. Наразі перекрита ділянка від вулиці Лугової, а саме від пивзаводу "Оболонь" і до Великої Окружної дороги.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Життя Оболонь Київ". Рух транспорту здійснюється дублюючою смугою.

Водії поділилися світлинами з місця перекритої дороги.

На Оболоні обмежили рух транспорту

Про обмеження руху транспорту по вулиці Богатирській заздалегідь попереджав КК "Київавтодор". Зазначалося, що ремонтні роботи триватимуть до 28 вересня.

Дорожники проводять капіталький ремонт

Зміни діятимуть на ділянці від вулиці Сімʼї Шовкоплясів до розвороту на вулицю Богатирську (ПрАТ "Оболонь"). "Київавтодор" підкреслює, що обмеження пов’язані з продовженням реконструкції транспортної розвʼязки на перетині вулиць Полярної й Богатирської.

Зміни діятимуть до осені 2024 року

Об'їзд ділянки здійснюватиметься:

у напрямку руху до центра міста – правим проїздом вул. Богатирської (парна сторона);

у напрямку виїзду з міста – місцевим проїздом вул. Богатирської на ділянці від вул. Левка Лукʼяненка до вул. Озерної.

Також буде закритий правий поворот із Полярної на Богатирську.

"Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить водіїв враховувати обмеження при плануванні маршруту.

Нагадуємо, нещодавно відкрили рух вулицею Полярною естакадою через Богатирську. Довжина нового шляхопроводу становить 125 метрів. Дорожники за стислий термін встановили тут опори та змонтували 72 балки прогонових будов. Також було облаштовано підземний пішохідний перехід та встановлено сучасне освітлення.

Раніше "Телеграф" писав, що кияни розкритикували мера Віталія Кличка через нову розв'язку на вулиці Богатирській. Громадськість була проти цього будівництва.