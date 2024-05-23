Перекрыли аж до Окружной: в Киеве начали капремонт важной автомагистрали (фото)

"Киевавтодор" предупреждал об изменениях движения

В Киеве по улице Богатырская начался капитальный ремонт. В настоящее время перекрыт участок от улицы Луговой, а именно от пивзавода "Оболонь" и до Большой Окружной дороги.

Об этом сообщает местный телеграм-канал "Жизнь Оболонь Киев". Движение транспорта осуществляется дублирующей полосой.

Водители поделились фотографиями с места перекрытой дороги.

На Оболони ограничили движение транспорта

Об ограничении движения транспорта по улице Богатырской заранее предупреждал УК "Киевавтодор". Отмечалось, что ремонтные работы продлятся до 28 сентября.

Дорожники производят капитальный ремонт

Изменения будут действовать на участке от улицы Семьи Шелкоплясов до разворота на улицу Богатырскую (ЧАО "Оболонь"). "Киевавтодор" подчеркивает, что ограничения связаны с продолжением реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской.

Изменения будут действовать до осени 2024 года

Объезд участка будет осуществляться:

в направлении движения в центр города – правым проездом ул. Богатырской (парная сторона);

по направлению выезда из города – местным проездом ул. Богатырской на участке от ул. Левка Лукьяненко до ул. Озерное.

Также будет закрытый правый поворот с Полярной на Богатырскую.

"Киевавтодор" извиняется за временные неудобства и просит водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.

Напоминаем, недавно в Киеве открыли движение по улице Полярной эстакады через Богатырскую. Длина нового путепровода составляет 125 метров. Дорожники за короткий срок установили здесь опоры и смонтировали 72 балки пролетных строений. Также был обустроен подземный пешеходный переход и установлено современное освещение.

Ранее "Телеграф" писал, что киевляне раскритиковали мэра Виталия Кличко из-за новой развязки на улице Богатырской. Общественность была против этого строительства.