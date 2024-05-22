У Києві відомий нічний клуб заборгував університету понад 2 мільйони: деталі

До страви причетний колишній ректор вишу

У Києві нічний клуб "Форсаж" протягом тривалого часу не сплачує орендну плату Національному авіаційному університету. Загальна сума заборгованості сягає понад 2 мільйонів гривень.

Про це заявила виконувачка обов'язків ректора НАУ Ксенія Семенова. За її словами, клуб не лише не платить за оренду, але й використовує значно більшу площу, ніж зазначено у договорі.

"Мало хто знає, але це наш орендар. Це державна будівля, якою розпоряджається НАУ, і яку багато років орендує Форсаж. Є проблема. Форсаж не платить НАУ за оренду", — пише Семенова.

В. о. ректора зазначає, що клуб має платити Фонду держмайна, а половину НАУ. Фонду "Форсаж" сплачує за оренду, бо це якимсь чином гарантує йому нерозірвання договору.

"Ще якимсь чином фактична площа, яку займає клуб, набагато більше тої, за яку вони платять", — підкреслює Семенова.

Цікаво, що одним із бенефіціарних власників клубу до листопада 2023 року була Олена Савицька, дружина скандального ректора НАУ Максима Луцького.

"У підсумку, ми маємо будівлю, за яку орендар не платить, і яку ми ніяк інакше не можемо використовувати", — додає Семенова.

Для довідки: клуб "Форсаж" розташований на території студмістечка НАУ, просто між гуртожитками вишу. Відкрили його у 2006 році.

Спочатку в приміщені НАУ був танцмайданчик і студентський клуб "Горобчик" (Sparrow). У 1990-х роках він став нічний клуб "Румерс".

Forsage Dance Club

Раніше "Телеграф" писав, що ДІАМ скасувала дозвіл на будівництво 14 житлових комплексів на території київського НАУ. Інспекція виявила низку суттєвих порушень при видачі цього дозволу.