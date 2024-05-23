У Києві продають "золоту" черешню: за кілограм просять 1200 гривень (відео)

У черешні міститься велика кількість вітамінів та мінералів

У столиці почали активно продавати черешню, проте купити цю корисну та смачну ягоду може далеко не кожен. Як виявилося, на київських ринках ціни на черешню сягають 1200 гривень за кілограм.

Щоправда, можна знайти й скромніші варіанти — на продуктових ярмарках черешню реалізують по 250 гривень за кілограм. Журналісти "ТСН" вирушили на столичні ринки та провели моніторинг цін на цю солодку ягоду.

Так, на Володимирському ринку у Києві пропонують імпортну та вітчизняну черешню. За кілограм ягід просять від 600 до 1200 гривень.

На Бессарабському ринку столиці, що знаходиться в центрі Києва і вважається найдорожчим у місті, вітчизняна черешня коштує 500 гривень, а ягода з Греції — 1200 гривень.

В одному з елітних столичних супермаркетів за 100 грам черешні з Іспанії просять 138,90 гривень, а отже кілограм коштуватиме покупцям 1389 гривень.

На Лук’янівському ринку здебільшого продають вітчизняну черешню. За кілограм просять від 350 до 500 гривень.

На овочевому ринку Троєщина, де зазвичай "затарюються" перекупники, можна придбати черешню за 250-300 гривень за кілограм. Проте є тут і екземпляри за 700 гривень.

На продуктових ярмарках за черешню просять "скромні" 250 гривень за кілограм.

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