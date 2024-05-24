У Києві на два місяці обмежать рух кількома жвавими вулицями: причини та карта

Автовласників просять уважно поставитися до цієї інформації

З п’ятниці, 24 травня, у Дніпровському районі Києва більш як на два місяці обмежать рух транспорту одразу на двох жвавих вулицях. Тут фахівці проводитимуть масштабні ремонтні роботи.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА із посиланням на "Київавтодор". Мешканців та гостей столиці просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.

Відомо, що з 24 травня по 31 липня рух транспорту буде частково обмежений вулицею Дениса Рачинського на ділянці від вулиці Євгена Маланюка до вулиці Каховської.

Тут дорожники проводитимуть капітальний ремонт асфальтобетонного покриття.

Схема проведення ремонтних робіт

Також з 24 травня по 31 липня рух транспорту буде частково обмежений проспектом Алішера Навої на ділянці від Воскресенського проспекту до вулиці Князя Романа Мстиславича.

Тут також проводитимуться дорожні роботи – фахівці займатимуться ремонтом асфальтобетонного покриття.

Схема проведення ремонтних робіт

У мешканців та гостей міста представники КП "Київавтодор" просять вибачення за тимчасові незручності. Людей закликають уважно планувати свій маршрут, щоб вчасно дістатися місця призначення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що двоє водіїв влаштували мордобій посеред дороги у Києві. Чоловіки зупинили свої автомобілі та почали з’ясовувати стосунки прямо на проїжджій частині.