Усю ніч велися роботи та людям не давали спати: Кличко відкрив "міст-хвилю" на Оболоні (відео)

У столиці з'явилася нова локація для прогулянок і відпочинку

У п’ятницю, 24 травня, мер Києва Віталій Кличко особисто відкрив "міст-хвилю" на Оболоні, що з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів. Він закликав усіх прийти і подивитися на новий пішохідний міст, а також відвідати оновлену зону відпочинку на острові Оболонському.

Кличко подякував усім спонсорам та меценатам причетним до будівництва мосту і назвав його появу "магією". Ролик із повністю готовим "мостом-хвильою" був опублікований на офіційному каналі КМДА у Телеграм.

Так, Віталій Кличко рано вранці прогулявся новим пішохідним мостом і презентував його киянам. Також він показав оновлену зону відпочинку на Оболонському острові.

Тут облаштували 300-метрову сучасну та комфортну пляжну зону, збудували велодоріжки, спортивні та дитячі ігрові майданчики, встановили лавочки, урни та світильники.

Кличко назвав "мост-хвилю" та оновлений острів Оболонський "магічними місцями" та подякував усім "хто любить Київ".

Варто зазначити, що напередодні відкриття "мосту-хвилі" комунальники працювали всю ніч і поспіхом завершували всі роботи: вони підсвічували острів Оболонський і опори мосту, наносили дорожню розміткуку, стукали та намагалися швидко усунути всі недоліки.

У Телеграм-каналі "Життя Оболонь Київ" обурені жителі Оболоні масово скаржилися на шум та неможливість заснути. Також люди негативно відреагували на те, що в Оболонському районі не було світла, а міст та острів Оболонський у цей самий час "горіли немов новорічні ялинки".

Варто зазначити, що проектування "мосту-хвилі" почалося 2020 року, а відкрити його планували ще 2022 року, але через повномасштабне вторгнення РФ плани змінилися. Лише в травні 2024 року міст добудували та відкрили.

Його звели за кошти, виділені Метрополією Великого Парижа та урядом Тайваню. Він складається з п’яти "хвиль". Його довжина – 160 метрів, а ширина – 4 метри. Міст поєднує парк Наталка та Оболонський острів.

"Арки" підсвічуватимуться різними кольорами і тут включатиметься музика, коли на мосту збереться певна кількість людей.

Цікаво, що метал для конструкцій мосту виготовили на маріупольському заводі "Азовсталь" — його встигли привезти до Києва буквально за кілька тижнів до початку війни.

З маріупольського металу підприємство "Укрсталь Конструкція" створило конструкції мосту, а монтажними роботами зайнявся "Мостобуд".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у елітному мікрорайоні Києва під час війни планують замінити вуличне освітлення за мільйони гривень. Термін завершення ремонтних робіт – не пізніше 1 жовтня поточного року.