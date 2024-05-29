У Києві на місяць обмежили рух жвавою дорогою: причини та карта

Автовласників просять уважно поставитися до цієї інформації

У Києві на Великій кільцевій дорозі стартували масштабні ремонтні роботи. У зв’язку з цим частково буде перекрито рух транспорту від Жулянського шляхопроводу до McDonald’s і повністю перекрито рух но частині вулиці Миколи Трублаїні.

Роботи планують завершити 28 червня. Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА із посиланням на "Київавтодор". Мешканців та гостей столиці просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.

Відомо, що рух транспорту з 28 травня по 28 червня частково обмежать на дільниці Кільцевої дороги від Жулянського шляхопроводу до закладу швидкого харчування McDonald’s.

Також повністю буде перекрито рух вулицею Миколи Трублаїні на ділянці від вулиці Якова Качури до Кільцевої дороги.

Для об’їзду зони виконання дорожніх робіт рух транспорту організують двома смугами у кожному напрямі з протилежного боку.

Схема об’їзду

Тут проводитимуть масштабні ремонтні роботи. Комунальники планують замінити асфальтне покриття, встановити нові бордюри, прокласти тротуари та провести освітлення.

Це новий етап ремонту Великої кільцевої дороги. Його виконує турецька компанія "Onur", яка виграла тендер на 970 мільйонів гривень минулого року.

У мешканців та гостей міста представники КП "Київавтодор" просять вибачення за тимчасові незручності. Людей закликають уважно планувати свій маршрут, щоб вчасно дістатися місця призначення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що київське КП у період відключення світла регулярно проводить багатомільйонні тендери на заміну вуличного освітлення. Цікаво, що виграє більшість тендерів від "Київміськсвітла" одна й та сама фірма.