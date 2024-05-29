В Киеве на месяц ограничили движение по оживленной дороге: причины и карта

Автовладельцев просят внимательно отнестись к данной информации

В Киеве на Большой кольцевой дороге стартовали масштабные ремонтные работы. В связи с этим частично будет перекрыто движение транспорта от Жулянского путепровода до McDonald's и полностью перекроют движение на части улицы Николая Трублаини.

Работы планируют завершить 28 июня. Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на "Киевавтодор". Жителей и гостей столицы просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут.

Известно, что движение транспорта с 28 мая по 28 июня частично ограничат на участке Кольцевой дороги от Жулянского путепровода до заведения быстрого питания McDonald's.

Также полностью будет перекрыто движение по улице Николая Трублаини на участке от улицы Якова Качуры до Кольцевой дороги.

Для объезда зоны выполнения дорожных работ движение транспорта организуют по двум полосам в каждом направлении с противоположной стороны.

Схема объезда

Здесь дорожники будут проводить масштабные ремонтные работы. Коммунальщики планируют заменить асфальтное покрытие, установить новые бордюры, проложить тротуары и провести освещение.

Это новый этап ремонта Большой кольцевой дороги. Его выполняет турецкая компания "Onur", которая выиграла тендер на 970 миллионов гривен в прошлом году.

Жителям и гостям города столичные коммунальщики приносят извинения за временные неудобства. Людей просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что киевское КП в период отключений света регулярно проводит многомиллионные тендеры на замену уличного освещения. Интересно, что выигрывает большинство тендеров от "Киевгорсвета" одна и та же фирма.