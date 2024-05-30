Кличко розповів про можливий наступу ворога на Київ: як готується місто (відео)

Міський голова зазначає, що постійно проходять наради з військовими

Мер Києва Віталій Кличко не виключає повторного наступу ворога на столицю. Місто готується й активно фінансує сусідні області з питань спорудження захисних фортифікаційних споруд.

Про це він заявив на планетарному засіданні Київської міської ради. Мер зазначає, що київська влада співпрацює з військовими, щоб звести до мінімуму ризики нового наступу.

"Не таємниця, що місто було і залишається метою ворога, і цьому питанню приділяємо максимальну увагу", — підкреслює Кличко. — "Ми реалізовуємо всі заявки, які до нас приходять з боку військових, щоб максимально місто Київ було захищено від можливого повторення нападу".

За його словами, одним із пріоритетів міста є зведення фортифікаційних споруд.

"Більш того, постійно проходять наради з військовими, з керівництвом і секторів, і моделювання різних ситуацій, які можуть відбутися. І місто Київ залучено активно в спорудженні захисних фортифікаційних споруд і допомоги військовим з тими питаннями, з якими вони до нас звертаються", — зазначає мер столиці.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві скоро візьмуться за ремонт мосту Метро. Проєкт передбачає виконання протиаварійних робіт і коштуватиме бюджету 2 мільярди гривень.