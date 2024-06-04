У Києві просто серед двору знайшли гранатомет (відео)

Мережею розлетілося відео

У вівторок, 4 червня, у Києві просто під будинками знайшли гранатомет. Інцидент стався в дворі на Оболоні.

Про це повідомляють читачі місцевого телеграм-каналу "Труха Київ". На небезпечну знахідку наткнулися місцеві.

На місце події відразу викликали поліцію. Зазначається, що там вже працюють спецслужби.

Наразі встановлюється походження гранатомета та його власник. Відео поділилися користувачі мережі.

Нагадуємо, що це не вперше кияни знаходять зрою просто серед вулиці. Під час звичайної прогулянки у Солом'янському районі Києва жінка натрапила на гранату.

Раніше подібний випадок стався у Святошинському районі. Чоловік знайшов гранату на одній із вулиць району.

Зауважимо, якщо ви знайшли гранату чи іншу зброю, необхідно негайно повідомити про це поліцію за номером 102.

Важливо:

не торкайтеся до знахідки;

не намагайтеся самостійно знешкодити небезпечний предмет;

відійдіть на безпечну відстань і зачекайте приїзду поліції;

повідомте диспетчеру про те, що ви знайшли, де саме ви знаходитесь та опис предмета.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві сталася сильна пожежа. Густий сірий дим піднявся на висоту кілька десятків метрів і його було видно навіть в інших районах столиці.