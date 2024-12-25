До -9 та мокрий сніг: яким областям не пощастить із погодою 26 грудня

Найбільше морозами не пощастить одній області

У четвер, 26 грудня, в Україні очікується невелике похолодання. Порівняно з минулим днем температура повітря впаде на кілька градусів.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. У частині областей удень уже буде мінусова температура. У нічний час максимально стовпчики термометрів можуть опуститися до -9 градусів лише в Івано-Франківській області.

Синоптики відзначають, що у цей день очікується мокрий сніг із дощем у наступних областях: Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська та у Криму.

У центральній частині України у четвер очікується хмарна погода. При цьому вдень буде від 0 до +2 градусів, а вночі до -3.

У північних областях у цей день також не очікуються опади, а стовпчики термометрів будуть на рівні -1.. +1 градусів вдень і до -3 вночі.

Трохи тепліше 26 грудня буде у східній частині України. Вдень синоптики обіцяють до +3 градусів, а до ночі від 0 до +2.

На півдні буде від +1 до +3 і вдень та вночі. А у Криму — до +5.

У західних областях країни вдень температура повітря становитиме в середньому від -2 до +2 градусів, а вночі — до -3. Винятком стане Івано-Франківська область. Там уночі буде від -7 до -9 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода протягом грудня і чи варто чекати на Новий рік снігу.