До -9 та мокрий сніг: яким областям не пощастить із погодою 26 грудня
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Найбільше морозами не пощастить одній області
У четвер, 26 грудня, в Україні очікується невелике похолодання. Порівняно з минулим днем температура повітря впаде на кілька градусів.
Такий прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. У частині областей удень уже буде мінусова температура. У нічний час максимально стовпчики термометрів можуть опуститися до -9 градусів лише в Івано-Франківській області.
Синоптики відзначають, що у цей день очікується мокрий сніг із дощем у наступних областях: Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська та у Криму.
У центральній частині України у четвер очікується хмарна погода. При цьому вдень буде від 0 до +2 градусів, а вночі до -3.
У північних областях у цей день також не очікуються опади, а стовпчики термометрів будуть на рівні -1.. +1 градусів вдень і до -3 вночі.
Трохи тепліше 26 грудня буде у східній частині України. Вдень синоптики обіцяють до +3 градусів, а до ночі від 0 до +2.
На півдні буде від +1 до +3 і вдень та вночі. А у Криму — до +5.
У західних областях країни вдень температура повітря становитиме в середньому від -2 до +2 градусів, а вночі — до -3. Винятком стане Івано-Франківська область. Там уночі буде від -7 до -9 градусів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода протягом грудня і чи варто чекати на Новий рік снігу.