У Києві прохожі знайшли гранати просто посеред міста (фото)

Вже не вперше місцеві натикаються на припас

Небезпечна знахідка очікувала на киянку під час звичайної прогулянки у Солом'янському районі Києва. Жінка натрапила на гранату, що лежала просто посеред вулиці.

Фахівці забезпечили охорону місця, аби не наражати містян на небезпеку. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Реальний Київ".

Також цими вихідними подібний випадок стався у Святошинському районі. Чоловік знайшов гранату на одній із вулиць району.

Боєприпас в Святошинському районі

Це далеко не перші випадки таких знахідок. Раніше у Святошинському районі Києва перехожий виявив поліетиленовий пакет, усередині якого знаходилися предмети схожі на гранати. Чоловік негайно викликав на місце події патрульну поліцію.

Поліціянти оглянули місце знахідки та викликали вибухотехніків і слідчих. Боєприпас було вилучено та доставлено на експертизу. Розшукують власника гранат.

На щастя, ніхто не постраждав.

Раніше "Телеграф" писав, що у Броварському районі Київської області місцевий житель підірвав гранату. Внаслідок вибуху чоловік отримав страшні травми та помер на місці події. Також постраждала його дружина.