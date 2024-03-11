У Києві прохожі знайшли гранати просто посеред міста (фото)
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Вже не вперше місцеві натикаються на припас
Небезпечна знахідка очікувала на киянку під час звичайної прогулянки у Солом'янському районі Києва. Жінка натрапила на гранату, що лежала просто посеред вулиці.
Фахівці забезпечили охорону місця, аби не наражати містян на небезпеку. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Реальний Київ".
Також цими вихідними подібний випадок стався у Святошинському районі. Чоловік знайшов гранату на одній із вулиць району.
Це далеко не перші випадки таких знахідок. Раніше у Святошинському районі Києва перехожий виявив поліетиленовий пакет, усередині якого знаходилися предмети схожі на гранати. Чоловік негайно викликав на місце події патрульну поліцію.
Поліціянти оглянули місце знахідки та викликали вибухотехніків і слідчих. Боєприпас було вилучено та доставлено на експертизу. Розшукують власника гранат.
На щастя, ніхто не постраждав.
Раніше "Телеграф" писав, що у Броварському районі Київської області місцевий житель підірвав гранату. Внаслідок вибуху чоловік отримав страшні травми та помер на місці події. Також постраждала його дружина.