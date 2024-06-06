У Києві затоплює ще одну станцію метро (відео, оновлено)

Місцева влада поки не відреагувала

У Києві триває низка підтоплень у метро. Цього разу потім стався на "Олімпійській" станції.

Відповідна інформація з’явилася 6 червня у місцевих пабліках. Там же було опубліковано відео.

На кадрах видно, що вода тече зі стелі, створюючи людям, що проходять, "небажаний душ".

Причиною потопу на станції став прорив труби. Місцева влада поки що ніяк не коментувала пригоду.

Варто зазначити, що за останні кілька років станцію "Олімпійську" кілька разів уже було затоплено.

Також, наприклад, 14 травня у Голосіївському районі Києва через масштабний порив водопроводу було затоплено станцію метро "Либідська". А у квітні сталася зупинка руху на шести станціях, яка була викликана розгерметизацією та затопленням.

Оновлено

У мережі з'явилися відео, на яких видно, що затоплено також і перехід до метро "Олімпійська". На місці вже працюють відповідні служби для усунення проблеми. За допомогою підручних засобів вони намагаються надати людям можливість пройти до підземки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показав своїм читачам, архівні відеоролики на яких відображені роботи з будівництва першої черги київського метрополітену. Влітку 1949-го метробуд заклав перші шахти. Перші з’єднання тунелів — між станціями "Хрещатик" та "Арсенальна". А вже 6 листопада 1960 року було відкрито першу чергу Київського метрополітену.