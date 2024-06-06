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Після хвилі обурення та критики: "Укренерго" скасовує тендер на кондиціонери

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Закупівля готувалася ще на початку 2024 року Новина оновлена 06 червня 2024, 13:19
Закупівля готувалася ще на початку 2024 року. Фото Колаж "Телеграфу"

Компанія закликала громадян економити електрику

Задля уникнення маніпуляцій "Укренерго" скасовує тендер на закупівлю нових кондиціонерів. Компанія буде ремонтувати наявні системи кондиціонування.

Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго". За їхніми словами, рішення було прийнято після того, як закликали українців економити електроенергію, зокрема, не користуватися кондиціонерами.

"Процедуру скасування згідно з законодавством вже розпочав наш закупівельний підрозділ. З моменту, коли компанія закликала всіх споживачів не вмикати кондиціонери, спліт-системи в наших будівлях та офісах не працюють", — йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" зазначають, що тендер, який було оголошено на платформі "Prozorro", передбачав заміну 16 та 13-річних спліт-систем. Мета закупівлі — забезпечити безперебійне охолодження технічних приміщень, таких як акумуляторні кімнати та ліфтові машинні зали. Загалом планували витратити 629 тисяч гривень на чотири кондиціонери.

Тендерна пропозиція

"Ми все купуємо у суворій відповідності до закону та правил прозорості, тому підготовка процедур займає певний час", — пояснюють в "Укренерго".

У компанії підкреслюють, що тендерна пропозиція готувалася ще на початку року, коли не було дефіциту в енергосистемі.

"Оголошення цього тендеру, на жаль, збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання внаслідок російських обстрілів", — додають у пресслужбі.

Раніше його розкритикували через те, що компанія закликала громадян не користуватися кондиціонерами, але сама вирішила їх закупити. У мережі дехто з гумором, а дехто з обуренням відреагував на таку новину.

Нагадуємо, що у липні українцям варто очікувати, що за графіками відключень світла електроенергії не буде по 10 годин на добу. "Телеграф" писав, коли ситуація в енергосистемі зміниться на краще.

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#Укренерго #Закупівля #Тендери #Новини Києва #Кондиціонери