Після хвилі обурення та критики: "Укренерго" скасовує тендер на кондиціонери

Компанія закликала громадян економити електрику

Задля уникнення маніпуляцій "Укренерго" скасовує тендер на закупівлю нових кондиціонерів. Компанія буде ремонтувати наявні системи кондиціонування.

Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго". За їхніми словами, рішення було прийнято після того, як закликали українців економити електроенергію, зокрема, не користуватися кондиціонерами.

"Процедуру скасування згідно з законодавством вже розпочав наш закупівельний підрозділ. З моменту, коли компанія закликала всіх споживачів не вмикати кондиціонери, спліт-системи в наших будівлях та офісах не працюють", — йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" зазначають, що тендер, який було оголошено на платформі "Prozorro", передбачав заміну 16 та 13-річних спліт-систем. Мета закупівлі — забезпечити безперебійне охолодження технічних приміщень, таких як акумуляторні кімнати та ліфтові машинні зали. Загалом планували витратити 629 тисяч гривень на чотири кондиціонери.

Тендерна пропозиція

"Ми все купуємо у суворій відповідності до закону та правил прозорості, тому підготовка процедур займає певний час", — пояснюють в "Укренерго".

У компанії підкреслюють, що тендерна пропозиція готувалася ще на початку року, коли не було дефіциту в енергосистемі.

"Оголошення цього тендеру, на жаль, збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання внаслідок російських обстрілів", — додають у пресслужбі.

Раніше його розкритикували через те, що компанія закликала громадян не користуватися кондиціонерами, але сама вирішила їх закупити. У мережі дехто з гумором, а дехто з обуренням відреагував на таку новину.

Нагадуємо, що у липні українцям варто очікувати, що за графіками відключень світла електроенергії не буде по 10 годин на добу. "Телеграф" писав, коли ситуація в енергосистемі зміниться на краще.