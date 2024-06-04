Як під час відключень світла працює електричка та інший транспорт у Києві

Обмеження стали жорстокішими

Незважаючи на відключення електроенергії у Києві, рух кільцевої електрички та інших залізничних рейсів не змінюється. Поїзди курсують за графіком.

Про це повідомляє "Kyiv City Express". Зазначається, що інфраструктура має резервні джерела живлення.

"Вся критична інфраструктура має резерв, продовжуємо рух", — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що відключення світла в столиці очікуються тривалішими. Це може призвести до перебоїв у роботі частини світлофорів та вуличного освітлення. Врахуйте це при пересуванні містом.

Нагадуємо, що у вівторок, 4 червня, у Києві застосовуватимуть графіки стабілізаційних відключень. Діятимуть вони впродовж всієї доби. Тобто електроенергію вимикатимуть до 24:00.

Світло може бути відсутнім по 7 годин. До ремонту вивели два енергоблоки разом із лінією імпорту зі Словаччини. Тому світла не буде навіть у "сірих" зонах.

Для Києва на 4 червня обмеження більші на 26%, ніж минулої доби.

Раніше "Телеграф" писав, як працюватиме громадський транспорт у Києві під час відключень світла. Тролейбусні маршрути у столиці можуть бути частково замінені автобусами, які перебувають у резерві.