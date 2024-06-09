Секретні будиночки у лісі під Києвом: де можна усамітнитися та провести час в оточенні природи

Побудьте наодинці з собою, близькими та природою

На Київщині є кілька дивовижних локацій, які заховані глибоко в лісі та максимально віддалені від цивілізації. Подібні міні-готелі дозволяють своїм гостям сховатися від міської суєти, побути наодинці з собою, набути гармонії та злитися з природою.

Тут ви зможете прокидатися під спів птахів, снідати на затишних терасах, гуляти лісовими стежками, ловити промені вранішнього сонця між листям дерев і просто насолоджуватися красою природи.

Редакція "Телеграфу" зібрала для вас красиві та затишні будиночки, які розташовуються в лісі та дозволяють сховатися "від благ цивілізації".

Адреса: Київська область, Макарівський район

Ціна: пн-чт— 9800 грн/доба, пт – нд — 11 100 грн/ніч

Tree House Lodge

Tree House Lodge – це просторий будинок на дереві у сосновому лісі. Він розрахований на чотирьох осіб.

Всередині будиночка є 2 ліжка, кухня-студія та піч-камін, душ та wc з панорамою лісу та шикарний балкон. За бажанням гості можуть скористатися дров’яним Грилем UNO у зоні bbq.

Біля будиночка можна активно провести час на свіжому повітрі або ж просто прогулятися густим лісом, де на вас чекає природне натхнення, ягоди-гриби, трави, ліс, спів птахів, козулі і не тільки.

За бажанням гості можуть поплавати в чані.

Адреса: Київська область, ліс у Макарівському районі

Ціна: пн-чт – 6100 грн/доба, пт – нд – 6900 грн/доба

Tree House Retro

Tree House Retro — молодший брат великого будиночка на дереві і він також розташований серед лісу в Макарівському районі Київської області.

Романтичний ретро A-фрейм розрахований на двох людей. Тут є камін, кухня, уно-гриль, а ще додатково афганський казан для смачних романтичних вечорів.

Також тут можна поплавати в чані з додаванням фруктів, молока та ефірних олій.

Адреса: село Дудки, Вишгородський район

Ціна: у міні-кабінах – 2350 грн/добу у будні та 2800 грн/добу у вихідні; у котеджах – від 4450 грн/добу за 2-х. Сауна – 1600 грн/сеанс, чан – 2400 грн/сеанс

УЛІС

Прекрасне місце для усамітнення та повної гармонії з природою – комплекс сучасних будиночків із безконтактним сервісом УЛІС. Він включає в себе:

міні-кабінки серед лісу. Це невеликі мобільні будиночки на 1-2 особи площею до 15 кв. з панорамними вікнами та міні-кухнею. У кожного з них обладнано зону відпочинку з мангалом.

котеджі різного типу та розмірів на 6 осіб. На території, де розташовані котеджі, є озеро для риболовлі, сауна і чани, зони для пікніка, алея лаванди і кухня.

Тут можна почути птахів, яких немає в місті, або випадково зустріти оленя, покататися велосипедами, прогулятися лісовими стежками і просто побути наодинці з природою.

Адреса: село Воропаїв, вул. Київська 100, Вишгородський район

Ціна: в шале – від 2870 грн/добу за 2-х (basic) та 3570 грн/добу за 2-х (full)

SOSNOVEL

Відпочинковий комплекс Sosnovel знаходиться в оточенні лісу на березі найчистішої річки – Десни. Тут можна зупинитися в класичному готелі або стильному котеджі з власною терасою в Скандинавському парку.

На території є басейн, SPA-центр із сауною та соляною кімнатою, карпатський чан прямо біля озера, міні-зоопарк, ресторан зі стравами української та європейської кухні.

У комплексі діє 2 тарифи при бронюванні: Basic – включає проживання та сніданки та full – додатково включає використання сауни, хамама, басейну та соляної кімнати.

Адреса: село Глібівка, урочище Зелений Бір, 7, Вишгородський район

Ціна: у двомісному котеджі – від 3500 грн/доба за 2-х; у 4-місному котеджі із сауною – 6400 грн/доба. Ціна включає сніданок та відвідування басейнів (влітку)

ЛІС&МОРЕ ви знайдете в оточенні соснового лісу на березі моря. Тут щоранку спів птахів, а щовечора казковий захід сонця. Тут ви відчуєте все, що забули у місті, адже немає гуркоту машин, галасливих сусідів, щоденного натовпу та непривітних людей.

На території комплексу стоїть 14 котеджів, які розраховані на 2-8 осіб.

Також до ваших послуг: сауна, джакузі, басейн, більярд, барбекю та ресторан.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де відпочити на Київському морі та скільки це може коштувати. Адже саме Київське море вважається ідеальним місцем для тих, хто прагне вирватися з міської метушні та насолодитися природою.