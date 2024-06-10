У Києві судитимуть жінку, яка обікрала квартиру місцевої жительки: деталі

Правопорушниці загрожує до 8 років тюрми

У Києві перед судом постане 33-річна жінка, яка скоїла крадіжку з квартири у Деснянському районі. Зловмисниця скористалася незачиненими дверима, щоб проникнути до помешкання 46-річної киянки.

Про це повідомляє поліція Києва. Жінка викрала ювелірну прикрасу та мобільний телефон.

"Правоохоронці оперативно затримали 33-річну підозрювану невдовзі після скоєння злочину та вилучили ланцюжок з кулоном, що належить потерпілій", — йдеться у повідомленні.

Поліція з'ясувала, що зловмисниця здала телефон у ломбард, а перед цим здійснила з нього безконтактний розрахунок за покупку, витративши гроші з банківської картки власниці гаджета.

Правоохоронці повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України – незаконні дії з платіжними картками, а також за ч. 4 ст. 185 ККУ – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Як зазначають у поліції, вже завершили досудове розслідування. Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Фігурантці повідомили про підозру за двома статтями

Раніше "Телеграф" писав, у Києві затримали чоловіка, який кинув гранату у фасад житлового будинку. Правоохоронці дізналися мотив відчайдушного вчинку.