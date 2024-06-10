У Києві на одній з вулиць ускладнено рух в обох напрямках: причина, карта

Автівки "стоять" у Подільському районі

У Києві на вулиці Копилівській ускладнено рух транспорту. Пов'язано це з ремонтними роботами дорожнього покриття.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва. Авто повільно рухаються в обох напрямках.

Поліціянти просять водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Рух транспорту ускладнено на вулиці Копилівській

Для довідки: вулиця Копилівська пролягає від вулиці Олени Теліги до Сирецької вулиці у Подільському районі столиці. Прилучаються вулиці Петропавлівська, Рилєєва, провулки Достоєвського та Цукровий.

Нагадуємо, до 31 липня рух транспорту буде частково обмежений двома вулицями у Дніпровському районі Києва. А саме вулицею Дениса Рачинського на ділянці від вулиці Євгена Маланюка до вулиці Каховської. Тут дорожники проводять капітальний ремонт асфальтобетонного покриття.

Також з 24 травня по 31 липня рух транспорт обмежений проспектом Алішера Навої на ділянці від Воскресенського проспекту до вулиці Князя Романа Мстиславича. Теж проводитимуться дорожні роботи.

Киян закликають уважно планувати свій маршрут, щоб вчасно дістатися місця призначення.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві відкрили рух недоробленим новим шляхопроводом. Будівельники в стислий термін встановили тут опори та змонтували 72 балки прогонових будов.