Всебічна підтримка: чим саме у "Київ мілітарі хаб" допомагають учасникам бойових дій

Центр надає широкий спектр послуг

У центрі Києва працює унікальний "Київ мілітарі хаб" — центр, де учасники бойових дій та члени їхніх сімей можуть отримати комплексну допомогу з адаптації до мирного життя після війни. Одна з ключових послуг центру – це юридична підтримка. Тут ветеранам допомагають оформити фінансові виплати, належні пільги та інші юридичні питання.

Про це "Телеграфу" розповіли співробітники "Київ — мілітарі хаб". Детальніше про діяльність центру читайте у матеріалі: "Нове життя після фронту: як центр у Києві допомагає адаптуватися ветеранам та їхнім родинам".

Вагомою є й психологічна допомога від фахівців, які використовують різні методики, включно з арт-терапією та метафоричними картами. Індивідуальні та групові сесії допомагають військовим та їхнім родинам впоратися з травмами війни.

Центр активно сприяє працевлаштуванню та перекваліфікації ветеранів. Діє програма отримання другої безкоштовної освіти у вишах. Центр співпрацює з багатьма підприємствами, які наймають захисників, зокрема з інвалідністю.

Окрема програма стосується відкриття власної справи. Ветерани можуть отримати гранти 250 тис. грн на самозайнятість або до 1,5 млн грн для створення декількох робочих місць. Для них проводяться курси з відкриття бізнесу.

А також у реабілітаційному центрі учасники бойових дій із пораненнями можуть пройти відновлювальні програми з використанням сучасного обладнання під керівництвом спеціалістів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що психолог пояснила, чому відчувати радість під час війни – це нормально. Як виявилося, позбутися почуття провини можна, допомагаючи іншим.