Всесторонняя поддержка: чем именно в "Киев милитари хаб" помогают участникам боевых действий

Центр предоставляет широкий спектр услуг

В центре Киева работает уникальный "Киев милитари хаб" — центр, где участники боевых действий и члены их семей могут получить комплексную помощь по адаптации к мирной жизни после войны.

Одна из ключевых услуг центра — это юридическая поддержка. Здесь ветеранам помогают оформить финансовые выплаты, надлежащие льготы и другие юридические вопросы.

Об этом "Телеграфу" рассказали сотрудники "Киев милитари хаб". Подробнее о деятельности центра читайте в материале: "Новая жизнь после фронта: как центр в Киеве помогает адаптироваться ветеранам и их семьям".

Весомой является и психологическая помощь от специалистов, которые используют различные методики, включая арт-терапию и метафорические карты. Индивидуальные и групповые сессии помогают военным и их семьям справиться с травмами войны.

Центр активно способствует трудоустройству и переквалификации ветеранов. Действует программа получения второго бесплатного образования в вузах. Центр сотрудничает со многими предприятиями, которые берут на работу защитников, в том числе с инвалидностью.

Отдельная программа касается открытия собственного дела. Ветераны могут получить грант в размере 250 тыс. гривен на самозанятость или до 1,5 млн гривен для создания нескольких рабочих мест. Для них проводятся курсы по открытию бизнеса.

Кроме этого в реабилитационном центре участники боевых действий с ранениями могут пройти восстановительные программы с использованием современного оборудования под руководством специалистов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что психолог объяснила, почему испытывать радость во время войны — это нормально. Избавиться от чувства вины можно, помогая другим.