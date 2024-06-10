У Києві затримали чоловіка, який кинув гранату у фасад житлового будинку: деталі

Поліція встановила мотиви вчинку

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який підірвав гранату у Шевченківському районі. Киянину готують повідомлення про підозру у вчиненні злочинів.

Про це повідомляє поліція Києва. За попередньою інформацією, мотивом скоєння злочину є конфлікт між зловмисником та його братом щодо права власності на квартиру.

Подія сталася у неділю ввечері, 9 червня, поруч із вулицею Салютною на Нивках. Як виявилося, 46-річний чоловік кинув гранату у вікно квартири на другому поверсі, в якій мешкає його рідний брат. Припас відскочив від склопакета та упав на землю, після чого вибухнув. Правопорушник втік з місця злочину.

Внаслідок інциденту осколкове поранення руки отримала 36-річна місцева жителька, яка в цей час проходила на вулиці.

Внаслідок вибуху утворилася вирва

Поліціянти встановили місцеперебування зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також з'ясували, що затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства.

"За вказаним фактом розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 ККУ (Незаконне поводження з бойовими припасами). Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, а також вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.

Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Порушник намагався уникнути покарання

Раніше "Телеграф" писав, що під Києвом у квартирі багатоповерхівки вибухнув акумулятор, є постраждалий. Вогню практично не було, був лише невеликий вибух.