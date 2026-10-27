Помилилися цінником чи обманюють? Співробітник АТБ назвав реальну причину різниці цін у залі та на касі

Такі ситуації не варто залишати без уваги

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Покупці супермаркетів нерідко зауважують: у торговому залі товар коштує дешевше, ніж на касі. Справа може бути не в свідомому обмані, а в тому, що співробітники не встигають вчасно оновлювати цінники. На це впливають високе навантаження на персонал та постійні зміни цін.

Як пояснило джерело "Телеграфа", робота з цінниками вимагає чимало зусиль: у магазинах регулярно перевіряють та змінюють тисячі позначень на полицях. За великого потоку покупців та широкого асортименту співробітники фізично не завжди встигають зробити це вчасно.

Роботу ускладнюють відключення електроенергії та переобліки. У таких умовах оновлення інформації у торговому залі може затриматися: на полиці залишається стара ціна, а на касі відображається нова.

Про різницю покупець може дізнатися лише під час оплати. Особливо неприємно це, якщо людина розраховувала на знижку або вибрала товар, орієнтуючись на вказану вартість.

Що робити, якщо ціна на касі відрізняється від цінника?

Якщо при розрахунку вартість товару виявилася вищою, ніж на полиці, одразу повідомте про це касира або зверніться до адміністратора магазину. Покажіть цінник та уточніть, яка ціна діє на момент покупки.

Сама розбіжність ще не доводить, що магазин навмисно дурить покупців. Але ціну варто перевірити до завершення розрахунку та не залишати таку ситуацію поза увагою.

Різниця між ціною на полиці та в чеку може виникнути через те, що цінники оновили невчасно. Якою б причиною не була, уважно перевіряйте підсумкову суму покупки.

Як повідомляв "Телеграф", у мережі супермаркетів "АТБ" на цінниках можуть вказувати знижки 30%, 40% або 50%. Однак високий відсоток сам по собі не означає, що товар вигідніший від аналогів. Перед покупкою порівняйте ціну за кілограм або літр, а також перевірте вагу та об’єм упаковки під час акції. Так покупець зможе врахувати розмір знижки та вартість товару з урахуванням його кількості.