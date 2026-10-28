В частині Дніпра неочікувано зникла вода: де її не буде найближчими днями

Перебої триватимуть до 2 листопада

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У деяких районах Дніпра раптово виникли перебої з водопостачанням. Йдеться про Шевченківський та Соборний райони обласного центру.

Через проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт у Шевченківському та Соборному районах Дніпра 28 жовтня можливе тимчасове зниження тиску або відсутність водопостачання, повідомляють місцеві пабліки. Відновлення водопостачання та нормативного тиску очікується протягом дня.

У двох районах Дніпра на дві доби відключать водопостачання

Як поінформували у КП "Дніпроводоканал", з 22:00 години 30 жовтня до 22:00 години 1 листопада мешканцям двох районів міста відключать водопостачання, ще у трьох районах можливе зниження тиску води. Обмеження пов'язане з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі.

Воду не подаватимуть у частині Новокодацького та Чечелівського районів. У Соборному, Центральному та Шевченківському районах у цей час може знизитися тиск. Стійкий режим водопостачання планують відновити до 12:00 понеділка, 2 листопада.

"Просимо мешканців заздалегідь зробити необхідний запас води на період проведення робіт", – звернулися до містян у КП "Дніпроводоканал".

Які території потраплять у зони обмежень

За орієнтовною мапою відключень, червона зона починається від залізничного вокзалу, парку Глоби та вулиці Миколи Руденка. Вона простягається до Західного й Краснопілля, уздовж Набережної Заводської та проспекту Свободи – до Паруса, а вулицею Доблесною – до Сухачівки.

Райони Дніпра, де будуть перебої з водою з 30 жовтня по 1 листопада. Карта: КП "Дніпроводоканал"

Помаранчева зона, де очікують зниження тиску, охоплює центр міста та всі шість житлових масивів Перемога. До неї також належить територія від вулиць Незалежності та Енергетичної до вулиць Криворізької, Новошкільної й Краснопільського кладовища.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки годин світла на добу потрібно, щоб у кранах не зникла вода.