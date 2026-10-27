Мільярд на плавучі мости чи пороми? Як можуть виглядати нові переправи через Дніпро

Місто готує запасний маршрут у разі пошкодження ключових транспортних артерій столиці

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У Києві розглядають проект комбінованих водних переправ через Дніпро та під’їзних доріг до них. Вони можуть стати додатковим транспортним маршрутом у разі пошкодження існуючих мостів на тлі посилення російських ударів по інфраструктурі.

Про плани повідомив мер Києва Віталій Кличко після засідання Ради оборони столиці 27 жовтня. За його словами, ініціативу висунула держава, а Кабінет міністрів уже ухвалив відповідну ухвалу.

Місто має намір направити на проект 1 млрд. гривень. Де саме розмістять переправи, доки не повідомляється.

Хто визначить місця будівництва

Конкретні місця для переправ визначить військове командування. Узгоджуватиме їх, зокрема, Київська міська військова адміністрація, розповів Кличко.

Проектом передбачається і будівництво під’їзних доріг. Вони потрібні, щоб зберегти сполучення між берегами річки, якщо виникнуть проблеми із існуючими мостами.

Проект будівництва комбінованих водяних переправ. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Що передбачає рішення Кабміну

15 жовтня 2026 року уряд ухвалою №1295 затвердив експериментальний проект будівництва комбінованих водних переправ. У ньому беруть участь Київ та десять областей: Київська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська та Черкаська.

До проекту планують залучити Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, Міністерство оборони, Державну спеціальну службу транспорту, Укрзалізницю та інші профільні структури.

Проект діятиме під час воєнного стану, але не довше двох років з дня набрання чинності постанови. Щоб прискорити роботи, уряд спростив будівельні процедури: ці об’єкти включили до переліку робіт, які можна виконувати без звичайних дозвільних документів та подальшого введення в експлуатацію.

Кабмін також рекомендував місцевим військовим адміністраціям вирішити питання щодо виділення коштів з місцевих бюджетів на першочергові роботи у 2026 році.

Як можуть виглядати нові переправи

Комбінована водна переправа – інженерна споруда, яка може з’єднувати ділянку переходу через воду з береговими конструкціями та під’їзними дорогами. Один із можливих варіантів – понтонна переправа з плавучих секцій, з’єднаних у єдину проїзну частину.

Однак підтверджень, що у Києві збираються будувати саме понтонні мости, наразі немає. У публічному повідомленні не розкривають тип конструкцій, їх пропускну спроможність та точні місця розміщення.

Раніше Кличко заявляв, що понтонні переправи не зможуть повністю замінити звичайні мости пропускною здатністю. При цьому місто має бути готовим до різних сценаріїв на випадок пошкодження транспортної інфраструктури.

Переправи розглядають як додатковий спосіб зберегти транспортне сполучення через Дніпро. Поки що відомо, що на проект планують виділити 1 млрд гривень. Терміни початку робіт та параметри майбутніх споруд не оголошено.

Як можуть виглядати нові переправи у Києві. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Як повідомляв "Телеграф", перекриття мостів у Києві під час повітряних тривог знижує ризики для людей у разі російського удару, але ускладнює пересування містом. Збудувати альтернативні переправи через Дніпро реально. Однак, за оцінкою Сухомліна, цей проект складніший, ніж відновлення невеликого мосту або облаштування переправи на іншій річці, і завершити його за кілька місяців не вдасться, вважає Сухомлін. Нові переправи можуть полегшити пересування, але не стануть повноцінною заміною існуючим мостам.