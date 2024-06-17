Дефіцит буде величезним: у YASNO озвучили погані новини про електрику в Україні

Дефіцит може досягати 35%

Українцям варто бути готовими до того, що взимку виникне серйозний дефіцит електрики. Через це світло вдень може бути лише по п’ять-шість годин.

Про це розповів генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі єдиного марафону новин. За його словами, дефіцит взимку буде точно, але зараз складно прогнозувати який саме.

При цьому він зазначив, що все залежить від того, з якою генерацією Україна вийде в опалювальний сезон.

"Ми точно знаємо, що зимовий пік досить великий. Якщо генерація плюс можливості щодо імпорту залишаться на тому ж рівні, що і є, то дефіцит досягатиме під 35%. Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо справді сидіти 6-7 годин зі світлом", — сказав він.

Коваленко каже, що ця тема буде обговорюватися докладніше у серпні, коли стане зрозуміло, які Україна має можливості з імпорту і скільки вдасться відновити генерації.

Втім, він закликає населення та бізнес бути готовими до того, що дефіцит буде значним — запасатись батарейками, сонячними панелями, інверторами, генераторами та іншими.

Як повідомлялося раніше, через те, що на ще одній АЕС в Україні вивели в ремонт енергоблок, відключення світла почастішають. При цьому триватиме це кілька тижнів.