Готуйтесь сидіти без світла: в "Укренерго" засмутили графіком на 19 червня

Обмеження стосуються побутових та промислових споживачів

В "Укренерго" повідомили про графік відключення світла по всій Україні на середу, 19 червня 2024 року. Вони будуть діяти усю добу — з 00:00 до 24:00.

Застосовувати графіки погодинних відключень будуть усі обленерго країни. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Завтра, 19 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00.00 до 24.00", — йдеться у повідомленні.

Причиною цього рішення є ріст споживання електроенергії. Це пов’язано зі спекотною погодою. Графік відключення світла актуальний для побутових та промислових споживачів, але у деяких об’єктів вимикати електроенергію не будуть.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як хмари впливають на енергосистему України. У похмуру погоду виробляється менше електроенергії, через що графіки відключень можуть бути більш тривалими. Усі нюанси та подробиці розповів голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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