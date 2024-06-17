Система змушена балансуватися: в "Укренерго" пояснили, як і чому хмари впливають на відключення світла

В Україні зовсім немає резерву

Згідно з інформацією "Укренерго", графіки минулого тижня застосовувалися з різних причин. Спочатку на перший план виходило зростання споживання через спеку, потім були знеструмлення через негоду, а ближче до вихідних додалося зниження роботи сонячних електростанцій через хмарність. Чому і як це впливає на енергосистему?

Відповідь на це питання дав голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами хмарна погода, яка тривала впродовж минулого тижня, значно знизила виробництво енергії на сонячних електростанціях.

"У нас енергосистема втратила більше 9 ГВт потужності і не має резерву міцності. Якщо раніше були якісь додаткові електростанції, на яких можна було оперативно збільшити потужності, то зараз такого маневру немає. Тому ми стали дуже залежними від погоди", — зазначив він.

Він каже, що при різких змінах у споживанні чи зниженні виробництва енергії на СЕС система змушена балансуватися відключеннями світла. Інших інструментів немає, а не балансувати — не варіант, оскільки це призведе до тяжкої аварії з повним погашенням енергосистеми.

Варто зазначити, що на сьогодні в Україні постійний дефіцит потужності, зруйновано близько 70% об'єктів генерації, тож залежність від погоди лише посилилася, каже директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. Крім того, енергоблоки атомних електростанцій продовжують виводити у ремонт.

"Ці два фактори впливають на ситуацію з графіками. У нас зовсім немає резерву. І будь-які зміни у споживанні, імпорті, виведення енергоблоків і навіть погодні фактори кардинально впливають на дефіцит в енергосистемі і відповідно на графіки погодинних відключень", — розповів він.

Кудрицький додав, що у 2022 та 2023 роках енергосистема була в іншому стані.

"Порівняно з 2022 або 2023 роком у нас ще менше потужностей десь на 40-50%. Навіть тоді був певний запас. Відповідно, чим довше триватиме війна та обстріли, тим довше ми залежатимемо в тому числі від погодних факторів", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав, що цієї зими Україна має високі шанси уникнути тотального блекауту. Це можливо навіть попри нові удари росіян.