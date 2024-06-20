"Містичний" обвал мосту в Києві: у КМДА розповіли, чи були передумови

Міст постійно обстежували

Шляхопровід на проспекті Повітряних сил у Києві обвалився просто на проїжджу частину за невідомих причин. Фахівці "Київавтошляхмосту" регулярно обстежували конструкцію мосту.

Про це заявив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Кульбако в ефірі телеканалу "Київ24". Він зазначає, що передумов до обвалу не було.

"Не було встановлено жодних причин, чому ситуація може трапитися", — розповів Кульбако.

Також він підкреслив, що фахівці ґрунтовно вивчають та аналізують інцидент, а висновки будуть згодом.

Ведуча припустила, якщо жодних передмов обвалу не було і спеціалісти весь час перевіряли міст, чи могла бути це диверсія. У відповідь Кульбако сказав, що так не думає.

"Не думаю, що це диверсія. Але дочекаймося висновків фахівців", — додав заступник директора Департаменту.

Нагадуємо, у середу, 19 червня, у Києві обвалилася пішохідна частина мосту просто на проїжджу частину. Подія сталася на проспекті Повітряних сил.

Внаслідок обвалу впала залізобетонна балка та перегородила рух в обидві сторони під шляхопроводом. На щастя, ніхто не постраждав.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві відкрився "портал у потойбіччя" глибиною близько 3 метрів. Городяни просять хоча б огородили небезпечну ділянку від дітей.