Хотіли нажитися на ЗСУ: на Київщині у підпільних складах виявили тисячі комплектуючих для ППО (фото)

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення

На Київщині правоохоронцям вдалося виявити два підпільні ангари, в яких зберігалося понад 3,5 тисячі комплектуючих для зенітно-ракетних комплексів ППО та артилерійських систем. Також на складах було виявлено двигуни для бронемашин.

Усі виявлені запчастини для важкого озброєння вилучили та передали на потреби ЗСУ. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, нелегальні склади належали топ-менеджменту місцевої компанії, яка займалася торгівлею спеціалізованим обладнанням для ракетно-артилерійського озброєння та бронетехніки.

Фігуранти планували незаконно збути комплектуючі як необліковану продукцію без внесення даних до звітної документації. Тим самим ділки мали намір нажитися на таких необхідних для ЗСУ деталях.

СБУ заблокувала оборудку

Завдяки оперативному реагуванню СБУ та правоохоронців склади було виявлено, а оборудку було завчасно викрито та заблоковано.

"У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності", — йдеться у повідомленні.

Зловмисників буде покарано

Варто зазначити, що в серпні 2023 року правоохоронці зловили цих самих "підприємців" на спробі продажу 80 танкових двигунів до ЗСУ за втричі завищеною вартістю.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Підпільний склад опечатали

Нагадаємо, у Києві 14-річний підліток разом зі своєю матір’ю підпалювали машини військових на замовлення російських кураторів зі спецслужб. Як виявилось, вони отримували завдання через телеграм-канал і таким чином намагалися отримати "додатковий дохід" та заробити гроші.

Мати та сина затримали в Шевченківському районі столиці на місці злочину. Усього злочинцям вдалося підпалити два транспортні засоби — Mercedes-Benz і Mitsubishi Pajero. Свої дії спільники знімали на відео як доказ виконання "завдання".

Наразі жінці та її синові повідомлено про підозру у скоєнні навмисного підпалу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві шанувальники "русского мира" побили дружину військового за українську мову — одному з них уже обрали запобіжний захід. Варто зазначити, що чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння та активно нападали на дівчину-волонтера.