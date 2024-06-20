Київ накриє сильний вітер і дощ із грозою: коли чекати негоди

У місті оголосили жовтий рівень небезпечності

У четвер, 20 червня, у Києві та області утримуватимуться сильні пориви вітру. Їх швидкість складатиме 15-20 м/с.

Про небезпечні метеорологічні явища попереджає Український гідрометеорологічний центр. У столиці оголосили І (жовтий) рівень небезпечності.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця дня 20 червня пориви вітру 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

Також за прогнозом синоптиків, у Києві очікується короткочасний дощ із грозою. Температура повітря вдень становитиме +22°…+24°.

Під час грози рекомендується:

уникати перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач;

не паркувати автотранспорт поблизу цих об'єктів;

щільно закривати вікна будинків;

не залишати на незасклених балконах і лоджіях предмети, які можуть випасти назовні.

У КМДА нагадали, куди телефонувати у разі надзвичайної ситуації.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів звертайтеся до диспетчерської КК "Київавтодор": 044-284-74-19 .

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044-272-40-18 .

Також, коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, викликайте рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103 .

У разі несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номером: 050-387-35-42 (ЦОДР).

Раніше "Телеграф" писав, коли в Києві закінчиться спека. Днями температура повітря впаде та до столиці завітають дощі.