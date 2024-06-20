Київ накриє сильний вітер і дощ із грозою: коли чекати негоди
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У місті оголосили жовтий рівень небезпечності
У четвер, 20 червня, у Києві та області утримуватимуться сильні пориви вітру. Їх швидкість складатиме 15-20 м/с.
Про небезпечні метеорологічні явища попереджає Український гідрометеорологічний центр. У столиці оголосили І (жовтий) рівень небезпечності.
"У найближчу годину зі збереженням до кінця дня 20 червня пориви вітру 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.
Також за прогнозом синоптиків, у Києві очікується короткочасний дощ із грозою. Температура повітря вдень становитиме +22°…+24°.
Під час грози рекомендується:
- уникати перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач;
- не паркувати автотранспорт поблизу цих об'єктів;
- щільно закривати вікна будинків;
- не залишати на незасклених балконах і лоджіях предмети, які можуть випасти назовні.
У КМДА нагадали, куди телефонувати у разі надзвичайної ситуації.
При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів звертайтеся до диспетчерської КК "Київавтодор": 044-284-74-19.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044-272-40-18.
Також, коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, викликайте рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).
При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
У разі несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номером: 050-387-35-42 (ЦОДР).
Раніше "Телеграф" писав, коли в Києві закінчиться спека. Днями температура повітря впаде та до столиці завітають дощі.