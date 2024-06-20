Киев накроет сильный ветер и дождь с грозой: когда ждать непогоды

В городе объявили желтый уровень опасности

В четверг, 20 июня, в Киеве и области будут удерживаться сильные порывы ветра. Их скорость составит 15-20 м/с.

Об опасных метеорологических явлениях предупреждает Украинский гидрометеорологический центр. В столице объявили I (желтый) уровень опасности.

"В ближайшее время с сохранением до конца дня 20 июня порывы ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Также, по прогнозу синоптиков, в Киеве ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +22 … +24 °.

Во время грозы рекомендуется:

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, рекламных щитов и линий электропередач;

не парковать автотранспорт возле этих объектов;

плотно закрывать окна домов;

не оставлять на незастекленных балконах и лоджиях предметы, которые могут выпасть наружу.

В КГГА напомнили, куда звонить в случае чрезвычайной ситуации.

При подтоплении проезжей части или тротуаров обращайтесь в диспетчерскую УК "Киевавтодор": 044-284-74-19 .

Если упало дерево или сломались ветки, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044-272-40-18 .

Также, когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, вызывайте спасателей: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните 103 .

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков обращайтесь по номеру: 050-387-35-42 (ЦОДР).

Ранее "Телеграф" писал, когда в Киеве закончится жара. На днях температура воздуха упадет и в столицу придут дожди.