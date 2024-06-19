Як відключатимуть світло в Україні 20 червня: в "Укренерго" засмутили оновленими графіками
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На відключення світла впливає, зокрема, і погода
В "Укренерго" поновили графіки відключень світла на 20 червня. Світло відключатимуть по всій країні протягом доби.
Про це повідомили у пресслужбі компанії. В "Укренерго" зазначили, що для запровадження сурових графіків є дві причини.
"Завтра, 20 червня, будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00", — йдеться у повідомленні.
У відомстві пояснили, що у робочі дні українці споживають більше електроенергії, тому доводиться застосовувати графіки відключень. На додачу до цього, у більшості регіонів зберігається досить спекотна погода, через що зростає споживання електроенергії (працюють кондиціонери, вентилятори тощо).
Обмежувати енергопостачання об’єктів критичної інфраструктури, таких як лікарні чи інші держустанови не будуть, додали в "Укренерго".
Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні оновлять перелік об’єктів, яким не відключатимуть світло. Зміни планують затвердити до липня.