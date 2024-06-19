Коли в Києві закінчиться спека: прогноз погоди до кінця тижня

Днями столицю може накрити гроза

У столиці України тримається спекотна погода, однак зовсім скоро температура повітря впаде. Також до Києва завітають дощі.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометеорологічного центру, у середу, 19 червня, очікується сонячна погода без опадів.

Стовпчики термометрів вдень підіймуться до +29°…+31°, вночі впадуть до +20°…+18°.

Карта погоди на 19 червня

У четвер, 20 червня, вранці очікується дощ із грозою, який продовжить йти вдень, проте у другій половині дня він повинен припинитися. Температура повітря вдень впаде до +22°…+24°. В ніч на 21 червня температура взагалі опуститься до +16°…+14°. За прогнозом, швидкість поривів вітру складе 7-12 м/с.

Прогноз на 20 червня

У п'ятницю стовпчики термометра підіймуться до +23°…+25°, вночі знову впадуть до +16°…+14°. Опадів у цей день не передбачається, але буде хмарно.

Карта погоди на 21 червня

У суботу, 22 червня, у Києві день з самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері погода буде хмарною. Вдень температура повітря підійметься до +27°…+29°. В ніч на неділю впаде до +20°…+18°.

Прогноз на 22 червня

У вихідний день, 23 червня, вранці варто чекати місцями короткочасний дощ з грозою. Також опади можливі вдень. У неділю стовпчики термометра підіймуться до +26°…+28°. Пориви вітру очікуються зі швидкістю 7-12 м/с.

Карта погоди на 23 червня

Раніше "Телеграф" писав, коли Києву прогнозують пориви міцного вітру. Найближчими днями у столицю завітають дощі, а денна температура не опуститься нижче +22 градусів.