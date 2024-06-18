Вперше за 32 роки КПІ отримав нового ректора: що про нього відомо

У виші відбулися вибори

Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського отримав нового ректора. За результатами другого туру виборів переміг Анатолій Мельниченко.

Про це повідомляє пресслужба КПІ. Зазначається, що в голосуванні взяли участь 2318 осіб, або 72,30% загальної кількості виборців. Визнано недійсними 11 бюлетенів, або 0,34% від загальної кількості бюлетенів (0,47% від кількості виданих бюлетенів).

За кандидатуру Олексія Жученко віддали свої голоси 945 осіб, або 29,48% від загальної кількості виборців (40,77% від кількості тих, хто взяв участь у голосуванні). А за Анатолія Мельниченко — 1256 осіб, або 39,18% від загальної кількості виборців (54,18% від кількості тих, хто взяв участь у голосуванні).

Крім того, не підтримали жодного з кандидатів — 106 осіб. Або 3,31% загальної кількості виборців (4,57% від кількості тих, хто взяв участь у голосуванні).

Що відомо про нового ректора

Анатолій Мельниченко народився 4 травня 1979 року в Ужгороді. Одружений. Має двох синів.

У 1996-2002 роках навчався в КПІ на факультеті соціології. Отримав ступінь магістра з адміністративного менеджменту. Має диплом з відзнакою. У 2002–2005 навчався в аспірантурі КПІ. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук у 2006 році за спеціальністю "Філософія освіти".

У 2020-2022 роках навчався в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого на міжнародно-правовому факультеті. Отримав ступіть магістра права. Проходив стажування в США (2010, 2015, 2024 роки), Великій Британії (2018 рік), Нідерландах (2023 рік).

З 2020 обіймав посаду проректора з навчальної роботи КП. Має понад 21 року управлінського досвіду у закладі вищої освіти.

Варто зазначити, що нового ректора КПІ обрано вперше за останні 32 роки. До цього посаду ректора незмінно займав Михайло Згуровський.

Нагадаємо, у травні в соцмережах з'явилося розпорядження ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова, яке стосується доставлення студентів і співробітників до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки транспортом вишу.